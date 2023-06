Subió el estacionamiento medido en Cipolletti: ¿Por qué nadie se enteró?

Entre gallos y medianoche, la municipalidad aprobó el nuevo cuadro tarifario al estacionamiento medido pero esquivó la notificación a los usuarios del servicio; tampoco lo hizo la empresa que presta el servicio. Sólo cumplió con la formalidad del Boletín Oficial sin recurrir a ninguna campaña de difusión ni en los medios, ni en las redes sociales. La aplicación para celulares de la firma, en un claro incumplimiento a la ley de Defensa del Consumidor, no exhibe de forma clara cuánto cuesta dejar el coche en el centro de Cipolletti.



El acceso a la información sobre los costos de un servicio es un derecho para los usuarios y una obligación para los prestadores. Así lo establece la ley nacional de Defensa del Consumidor. Sin embargo el estacionamiento medido en Cipolletti parece haber gambeteado esa premisa con la disposición del nuevo cuadro tarifario en la localidad que, por lo menos, careció de canales de información para llegar a los consumidores.



El aumento del estacionamiento medido en Cipolletti volvió a poner en discusión la prestación de la empresa estatal Altec, que desde 2018 tiene la concesión del servicio en la zona céntrica de la ciudad. No por el incremento per se, que podría abrir otro debate allí, sino por el acceso a la información para los usuarios.



Es que el incremento se dio a conocer por el Boletín Oficial del Poder Ejecutivo que se publicó el lunes: habilitando desde ese día los nuevos valores que parten de los 90 pesos la primera hora, 105 la segunda y 130 desde la tercera en adelante.



Sin embargo, los usuarios de la App que no hayan leído el Boletín o que no se hayan informado por otro canal, están pagando desde el lunes un incremento que desconocen: una clara infracción al derecho del consumidor. Es que en la aplicación no está detallado el valor de la hora. Solamente el saldo a favor y el descuento posterior. Sí aparece en la página web de la empresa, pero no se informa que son valores actualizados desde el 29 de mayo.



El artículo 4 de la ley de Defensa del Consumidor es muy contundente en cuanto a la información que debe facilitar a los usuarios: “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.



Además, la empresa sólo da respuestas en forma virtual porque las oficinas ubicadas en la esquina de 25 de Mayo e Yrigoyen están cerradas desde la irrupción de la pandemia. También se puede consultar con los encargados de controlar el servicio, pero Altec no tiene atención al público de forma presencial.



La responsabilidad también recae sobre el municipio que tiene una secretaría a cargo de controlar el contrato con la empresa. De informar a la ciudadanía sobre esta disposición que sólo se accede buscando en la página web municipal y revisando los boletines oficiales.



Es decir que muchos usuarios podrían estar pagando un servicio más caro desde el lunes sin estar al tanto. Otra opción para conocer el cuadro tarifario es adquirir el servicio en algunos de los locales comerciales, sin necesidad de la App. Sin embargo, hay muy pocos kioscos habilitados: incluso en algunas zonas que están incluidas en el área del estacionamiento medido no tienen locales cerca con la posibilidad de pagar.



La aplicación también cosechó varias críticas por su mal funcionamiento. Esto sumado a la falta de terminales de cobro hace más práctico buscar estacionamiento fuera del área que lidiar con la aplicación o una boca de expendio. El estacionamiento medido en Cipolletti abarca la zona céntrica entre calle Alem- Fernández Oro y Vélez Sarsfield-Libertad.