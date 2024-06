Tasa vial: Figueroa felicitó a los intendentes que «con coraje» le dicen a la comunidad qué pasa

La aplicación de la llamada tasa vial que implica un recargo en los combustibles y que permitirá financiar el transporte público fue un tema que no eludió el gobernador Rolando Figueroa, en su visita a Cutral Co. El mandatario provincial criticó a quienes hacen «demagogia» y no dicen «cómo son las cosas a la gente». En cambio, felicitó a los intendentes que con «coraje» decidieron avanzar con la aprobación, como Cutral Co, Neuquén, San Martín de los Andes, y se espera que a la brevedad lo haga Plaza Huincul.

El gobernador Rolando Figueroa no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre la tasa de «movilidad urbana» como se la definió en Neuquén y que implicará un aumento para los conductores al momento de cargar combustible.

Figueroa analizó el contexto nacional y la paralización del financiamiento para la obra pública y la interrupción de los envíos de fondos a los municipios. En este escenario, dijo que: «los neuquinos terminamos pagando en el valor al combustible, un impuesto y se termina solo financiado al transporte de los habitantes de Capital Federal».

En esta línea, dijo que debe aplaudir a los jefes comunales que con «coraje» se manifestaron a favor de hacerle frente al transporte público, la movilidad y el pavimento. Esas decisiones fueron respaldadas por los concejos deliberantes. «Aprobaron una tasa que sirve para financiar el gasto de los neuquinos», aclaró Figueroa.

Sus dichos los hizo en Cutral Co, donde ya fue aprobada la ordenanza correspondiente, y mencionó también a Plaza Huincul, aunque en este caso, el intendente Claudio Larraza debe enviar el proyecto al legislativo de su localidad. Fue en la inauguración de la ampliación de la guardia del hospital.

«Les aplaudo el coraje, varios intendentes están trabajando espalda con espalda. Hacer demagogia no se hace ilusionando y mintiéndole a la gente. Cuando uno tiene que gobernar se mira a la cara y se dice cómo son las cosas. Cuando un hombre de Estado se para de frente a la gente y le dice a la comunidad qué es lo que pasa», concluyó.

En Neuquén, el municipio que gobierna Mariano Gaido empezará a aplicar la tasa este martes. San Martín de los Andes, ya lo hace desde mayo. Cutral Co trabajaba en la reglamentación, pero en los próximos días empezará a hacerlo.