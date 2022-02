Todo lo que tenés que saber sobre la audiencia pública del transporte urbano de Neuquén

El 5 de marzo, a las 09 horas en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes se realizará una audiencia pública sobre el servicio de transporte público de pasajeros urbano de la ciudad de Neuquén, instancia previa que se debe realizar antes de establecer la nueva concesión del servicio de los próximos 10 años.

El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán adelantó que la intención de la Municipalidad es que el servicio sea prestado por tres empresas. “El sistema que tenemos actualmente es obsoleto” y añadió que buscarán atraer propuestas de otras empresas para abrir distintas frecuencias y paradas.

¿En qué consiste y quiénes pueden participar?

El mecanismo pretende promover la participación de los ciudadanos y pasajeros que deben tomar diariamente el colectivo para poder movilizarse. Será una instancia en que se habilita un espacio institucional para que los usuarios puedan manifestar su opinión sobre el sistema de transporte público. Ya sea por verse afectados o por un interés particular o general.

Los funcionarios municipales y los actores que intervienen en la actualización del sistema de transporte deberán escuchar las quejas, inquietudes y sugerencias de las personas que asistan a la audiencia.

¿Qué hay que hacer para participar?

Quienes estén interesados en participar deberán inscribirse en el registro de participantes en la página web de la la Municipalidad de Neuquén o llamando a la línea gratuita 147. Tienen tiempo hasta el 2 de marzo para completar el formulario de inscripción.

El debate público se transmitirá en vivo por YouTube para quienes quieran verlo.

¿Qué temas se van a tratar?

El orden del día establecido para el desarrollo de la audiencia será el siguiente:

– Marco regulatorio del servicio público de transporte de pasajeros prestado mediante ómnibus de la Ciudad de Neuquén y normativas de aplicación.

– Recorridos, horarios y frecuencias de las unidades.

– Tarifas y beneficios.

– Unidades: cantidad, características, modelo, antigüedad, identificación, adecuación para personas con discapacidad.

– Paradas: identificación, ubicación, tipología, estado, señalética de la reserva de transporte público, cartelería de identificación de las líneas

-Entorno de la parada: estado de la calle, vereda, alumbrado público,nomenclador,semáforos, senda peatonal, rampas bebederos, colilleros, arbolados, bancos, cesto, papelero, información braille, conectividad wifi, cámaras de seguridad.

– Información teórica y en tiempo real en sitios web y aplicaciones web

– Monitoreo y seguimiento satelital de las unidades.

– Planes y proyectos de movilidad y transporte con enfoque de accesibilidad, género y participación ciudadana.

– Estructura y funcionamiento de la autoridad de aplicación

– Cualquier otro tema que se vincule directamente con el objeto particular de la audiencia.

Orden y tiempo de exposiciones

El orden de exposición de los participantes será conforme al que establece el registro de participantes. Los participantes tienen derecho a una intervención oral de por lo menos 5 minutos. El Órgano de Coordinación de manera conjunta con el Coordinador de la Audiencia Pública designado podrán prolongar el plazo de exposición hasta un máximo de 10 minutos ,en los casos en los que lo consideren oportuno.

¿Qué autoridades deberán estar presentes?

-Los funcionarios del Órgano Ejecutivo Municipal que sean convocados por el Órgano de Coordinación.

-Los Concejales de la Ciudad de Neuquén.

-El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén.

– Los miembros de la Sindicatura Municipal.

-Los representantes del CAESyP.

-Autoridades de la Universidad Nacional del Comahue.

– Representantes de la Unidad Administrativa N° 2 Suburbano de pasajeros.

-Mesa Ejecutiva Metropolitana de la Región Metropolitana Confluencia.

-Invitados especiales aquellos que determine el Órgano de Coordinación.

¿Es una audiencia vinculante?

El resultado de la audiencia no es vinculante, porque que las ordenanzas que posee la ciudad establecen que las audiencias públicas no lo son. Sin embargo, Morán manifestó que el resultado de esta audiencia “es fundamental para nosotros y no quita que la tomemos como un insumo”. Agregó que será incorporada al estudio sobre el transporte público.

Un estudio de la UNC que está incompleto

Actualmente el servicio es prestado por Autobuses Neuquén y se vence próximamente. La Municipalidad contrató a la Universidad Nacional del Comahue, con asesoramiento del Observatorio de Movilidad y la Universidad Nacional de La Plata para realizar un diagnóstico sobre el sistema de transporte.

En la Audiencia Pública estarán presentes los responsables del estudio. Morán indicó que el análisis se encuentra en un 70 por ciento de avance. “Lo comenzamos en mayo del año pasado y finalizará en abril. Hemos pasado toda la parte de encuestas y diagnósticos y estamos en proceso de avances y recorridos”, indicó Morán.