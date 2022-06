Trabajadores del municipio de Pilcaniyeu denuncian discriminación y “abuso de poder”

Los trabajadores municipales de Pilcaniyeu agrupados en ATE se quejaron por la negativa del gobierno que encabeza el intendente Néstor Ayuelef a incorporar en la planta permanente a un número importante de empleados contratados, que en algunos casos acumulan 10 años de antigüedad.

Lo acusaron también de imponer “una discriminación política” por haber concedido el pase a planta a otros agentes ingresados en fecha muy posterior.

El delegado sindical Juan Carlos Riquelme dijo que el municipio de Pilcaniyeu cuenta hoy con 50 empleados, pero solo 15 son de planta permanente. La mayoría trabajan por contratos de renovación periódica y muchas tareas ordinarias también son efectuadas por beneficiarios de planes sociales.

La titular de ATE Bariloche, Úrsula Caracoche, los acompañó en esta ciudad en una ronda de contactos de prensa para visibilizar su reclamo por la “precarización laboral”. Explicó que en las últimas paritarias exigieron el pase a planta de los contratados y después de dos meses el gobierno les contestó que “va a llamar a concurso abierto si hay vacantes necesarias”.

Para la dirigente se trata de “una provocación”, porque hay trabajadores que llevan diez años cumpliendo tareas que son probadamente “necesarias” para el funcionamiento del municipio.

Señaló también que ya tienen pedida una audiencia al Inadi para formalizar la denuncia de discriminación por “afinidad política” en la incorporación de personal. Explicó que en el municipio durante años los trabajadores no tuvieron encuadre sindical alguno y la decisión de organizarse en ese sentido “molesta al intendente”.

Los trabajadores se declararon en estado de “movilización y asamblea permanente” y realizan periódicos “ceses de tarea”. Según Caracoche, Ayuelef les advirtió que deben “consultar e informar las medidas” que proyectan realizar. Pero la dirigente de ATE dijo que no es una obligación de los trabajadores y lo consideró una conducta “antisindical”.

En materia salarial la situación también es compleja porque las remuneraciones que paga el municipio rondan en promedio entre los 60 y 70 mil pesos, “cuando la canasta básica ya superó los 100 mil pesos”, subrayaron los delegados. En agosto está prevista una nueva paritaria por ese tema.

Los representantes de los trabajadores aseguraron que en el municipio existe un ambiente de “autoritarismo y abuso de poder”. El delegado Riquelme señaló que las autoridades locales “están democráticamente elegidas para mejorar la situación de todos los trabajadores, sin distinción, y también les corresponde una responsabilidad a los legisladores, del color político que sea, pero no aparecen”.

Sobre las motivaciones “políticas” de la postergación que sufren algunos contratados, Riquelme dijo que no se trata de una especulación sino “de algo que está muy claro”.

Los políticos también se quejan

El vocal del Tribunal de Contralor por la minoría, Miguel Huenchullan, dijo que los empleados políticos (como es su caso) también tienen remuneraciones arbitrarias, que “son fijadas por Ayuelef” sin ninguna escala ni regulación transparente. Señaló que en su caso cobra 54.490 pesos y un concejal percibe 80.495 pesos.

Huenchullan dijo que el propio intendente se fija su remuneración, con aumentos que el año pasado llegaron al 88%, una proporción mayor que el resto del personal. “Nos quieren engañar con un mensaje de que no hay dinero, pero no es real -dijo el Contralor-. El municipio recibe 10,3 millones de pesos por mes de coparticipación y el gasto en sueldos es el 34%, no sabemos a qué se destina el resto”.

Agregó que Pilcaniyeu también tiene otros ingresos por programas nacionales, provinciales y hasta un fondo regular que aporta la CNEA, que este año alcanzará los 21 millones de pesos, de modo que “cuenta con recursos para responder la demanda de los trabajadores”.