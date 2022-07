Transporte público de Neuquén: misma tarifa, servicio deficiente

Día a día ciudadanas y ciudadanos de Neuquén hacen uso del transporte público para realizar sus actividades cotidianas, como trabajar o ir a estudiar. En la ciudad, el servicio de colectivos mantiene su tarifa y es el más accesible al bolsillo costando 61,20 pesos. Sin embargo, su prestación no siempre es satisfactoria para sus pasajeros, quienes a veces deben recurrir a buscar alternativas más costosas para cumplir con sus responsabilidades.



Los relatos de los pasajeros frente al servicio suelen apuntar a lo mismo: largas esperas, unidades descuidadas, horarios no respetados. Quienes trabajan en horario cortado, suelen tener que usar al día unas cuatro veces el servicio, y, sin considerar alguna conexión entre líneas, gastan unos 5.385 pesos al mes. A veces, los colectivos no frenan al ir totalmente llenos en su capacidad o no hay colectivos porque se rompen o porque el sindicato UTA realiza medidas de fuerza.

Frente a eso, las alternativas suelen ser pagar un taxi o remisse. Eduardo Lira, del sindicato de Peones de Taxis, comentó que, con la tarifa actualizada en junio, la bajada diurna está en 152,10 pesos y la bajada nocturna a 175 pesos. Mencionó como referencia que un viaje desde el centro de la ciudad hacia el aeropuerto puede costar desde 1.200 pesos y más. El valor varía, entre otras cosas, según el tráfico y el horario. En cuanto a la cantidad de pasajeros transportados, en comparación a julio 2019, mencionó que están en un 70%.

Malena, una vecina de la capital utiliza la línea 15, aunque últimamente evita usar el servicio de colectivos porque le “trae más problemas que soluciones”, pero afirmó que lo usaría más si funcionara mejor. Los problemas se deben a que, si ella llega tarde o falta a su cursada, se puede quedar libre. Ella se encuentra cursando su último año de la carrera y esto “implica que mi cursada penda de un hilo” comentó. En cuanto a su trabajo, mencionó que son más flexibles.

Cuando el colectivo no aparece y tiene tiempo, Malena recurre a su bicicleta, sino, tiene que tomar un taxi que le cuesta unos 600 pesos aproximadamente, desde su casa hasta el trabajo. “Por suerte no es tan lejos, pero no puedo pagar eso todos los días”. Cuando hay paro se la rebusca pidiéndole a algún familiar o vecino que pueda alcanzarla.



En el caso de Luján, utiliza la línea 14 ya que es la única que pasa por su barrio. Ella vive en la zona del balneario Río Grande y mencionó que no le parece cara la tarifa del colectivo, comparado con tomarse un taxi, pero que “se rompe y no pasa, o llegas tarde a cualquier lado”. Luján utiliza el colectivo para poder ir a la facultad y le genera mucha pena las condiciones del servicio ya que “es un recurso que usamos la mayoría”.

El presidente de la empresa Autobuses Neuquén, Lucas Fernández, comentó que transportan entre 45 y 50 mil pasajeros diarios en días hábiles, cayendo ese número a unos 20 mil los sábados, y entre 8 y 10 mil usuarios los domingos.

Sin embargo, los números prepandemia estaban entre los 85 y 90 mil pasajeros diarios en días hábiles, cifra que aún no fue posible recuperar. Las líneas 12, 6, 8, 516 y 9 fueron las únicas que marcaron una cierta tendencia a recuperar sus pasajeros.

Respecto a la falla en el servicio, mencionó que hay que tener en cuenta que tienen una desinversión de tres años, donde no se pudo acceder a la compra de ningún colectivo. Detalló que solían renovar entre 15 y 20 unidades al año, pero “me faltan las del 2020, 2021 y 2022” y agregó que “si tengo 43 unidades nuevas no falla ningún servicio”. Desde la empresa señalaron que cuentan entre 100 y 105 unidades, con 90 en servicio, frente a las 110 que tenían antes de la pandemia.

Las situaciones mencionadas no son ajenas a los usuarios de la empresa Pehuenche, quienes padecen las mismas condiciones. Indira tiene que tomar un taxi que le sale unos 900 pesos, desde su casa hacia el trabajo, cuando le falla el servicio de transporte público. Ella usa las líneas 2 y 401 para ir a estudiar y trabajar, aunque mencionó que a veces utiliza el colectivo interurbano de Centenario, pero el pasaje es más caro por lo que trata de evitarlo.

Victoria comentó que utiliza las líneas 2, 3 y 17. Al tener varias opciones y vivir en zona céntrica, no es mucho lo que tiene que esperar. Sin embargo, mencionó que muy pocas veces puede viajar sentada y recordó que cuando trabajó en el oeste, usaba la línea 4 de Autobuses Neuquén, pero no pasaban a horario, por lo que tuvo que recurrir en reiteradas ocasiones al taxi. “Ahí se pierde plata y no es la idea. Salgo con tiempo porque sé que hay que esperar y así y todo no respetan los horarios” comentó con indignación.

Estas situaciones se desencadenan mientras el Ejecutivo prepara una nueva concesión del transporte público que será otorgada la menos a tres empresas diferentes. Hasta ahora no se conocen mayores detalles del nuevo contrato que se vendrá.

Esperan un nuevo llamado a licitación para septiembre

El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la municipalidad de Neuquén, Santiago Morán, confirmó que hace unos días recibieron el estudio realizado por la UNCo, en conjunto con el observatorio de Transporte de la Universidad Nacional de La Plata, para el municipio de Neuquén. Esperan poder presentar la próxima semana el pedido de autorización en el Consejo Deliberante, para el llamado a licitación pública de transporte, antes del receso. Están trabajando en los detalles finales del pliego.

Morán comentó que, una vez autorizados por el Consejo, esperan contar para fines de agosto con las ordenanzas correspondientes para avanzar y dar comienzo durante septiembre, octubre y noviembre al proceso licitatorio. La idea sería contar a fin de año con la adjudicación de los nuevos servicios.

El secretario mencionó que buscan poder salir del monopolio y poder incorporar más de dos grupos que puedan ofertar. Además, dijo que buscan tener un alcance mayor en territorio, aumentar las líneas a 30, actualmente la ciudad cuenta con 25, y también quieren incrementar la cantidad de unidades para abastecer la demanda actual de usuarios del servicio. “Estamos llegando a sectores que han crecido los últimos 10 años y no podíamos atender con la estructura que tenemos ahora”, comentó Morán.

El boleto gratuito beneficia a 27 mil estudiantes neuquinos

En Neuquén existe el Boleto Estudiantil Gratuito para primaria, secundaria, estudiantes de terciario y universitarios, permite realizar hasta 50 viajes de lunes a viernes, durante la época escolar.

Según informó Santiago Morán, secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, el beneficio alcanza a unos 30.666 estudiantes de la ciudad , de los cuales 10.372 concurren a escuelas primarias, 14.432 cursan el nivel secundario y 5.862 son terciarios y universitarios.

Si bien el servicio ayuda a muchas y muchos estudiantes a garantizar su derecho a la educación, no siempre funciona como debe. Cristina aguarda bien abrigada su colectivo en Belgrano e Yrigoyen, ya que a veces las esperas son largas. Ella cuenta con el beneficio para ir a estudiar, pero comentó que a veces los colectivos no pasan a horario “entonces tenes que estar ahí jugando con el tiempo”. En algunas ocasiones, tuvo que esperar una hora y media por la línea 6.

Malena manifestó que algunas veces no puede usar su boleto gratuito por ser estudiante. “Vos decís, el boleto es gratuito y en 15 minutos estoy en el centro, lo cual sería excelente, pero eso es en teoría porque en los hechos no se ve”, agregó la estudiante.