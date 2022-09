Unos 1200 usuarios de CALF quedaron fuera del subsidio en Neuquén

Más de un tercio de los usuarios residenciales de la cooperativa eléctrica CALF, la prestadora del servicio de la ciudad de Neuquén, tienen tiempo hasta mañana 30 de septiembre para completar el registro de acceso a los subsidios RASE o perderán la rebaja que tienen hasta la fecha. De momento, solo 1.200 familias de las que completaron el formulario entraron en el grupo de mayores ingresos, al que se les retirará el aporte nacional.

El titular de la cooperativa eléctrica, Darío Lucca, explicó que solo unos 1.200 usuarios de los más de 97.000 residenciales que tiene CALF fueron efectivamente dados de baja de los subsidios eléctricos por haber sobrepasado alguno de los parámetros fijados por Nación como son un ingreso familiar mayor a los 450.000 pesos para la zona, tener más de 3 propiedades o más de 3 vehículos.

El dirigente cooperativo alertó que hay otros 36.000 usuarios residenciales que no se habían inscripto en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el formulario necesario para mantener el subsidio, según la información de la secretaría de Energía de hace dos semanas.

Sin embargo, Lucca destacó que «no sabemos cuántas de esas familias no se anotaron porque no estaban interesadas en mantener el subsidio» para acceder a la mantención de la tarifa subsidiada en el nuevo esquema de la segmentación.

«No podemos verificar porqué no se inscribió, si no cumplía los requisitos o no supo hacerlo, no tenemos esos registros; sí estamos informando a los usuarios que no pudieron inscribirse, no supieron cómo hacerlo y quieren mantener el subsidio, para que lo hagan», dijo Lucca.

El plazo para anotarse en el registro, al cual se puede acceder en este link, vence mañana 30 de septiembre y, como señaló Lucca, quienes no se anoten perderán los subsidios que tienen hasta ahora, ya que si bien se había informado inicialmente que habría familias exceptuadas de inscribirse, desde hace más de un mes se detalló que todos los usuarios deberán hacerlo. La cooperativa será la caja de resonancia para cuando opere la quita del subsidio con el próximo vencimiento.

Lucca insistió que la cooperativa fue informada de los 1.200 residenciales de Neuquén capital que se inscribieron para mantener el subsidio y que no calificaron, por lo que deberán pagar la tarifa plena. En la página web de la cooperativa, cada usuario con el número de cliente de CALF o el del medidor, puede conocer si quedó dentro de los usuarios subsidiados. Y en caso de no haberse inscripto para mantener el beneficio que se extiende a todos los usuarios hasta este mes, se lo redirige a la página donde debe llenar los datos de la unidad familiar e ingresos.

Consultá con tu Nº DE MEDIDOR o CÓDIGO CALF si tu hogar accedió o no al subsidio a la electricidad y categoría en las que fueron encuadrados por el Gobierno Nacional al 31 de julio. https://t.co/Nm05eiciUv #Calf #ConVos #Neuquén pic.twitter.com/CLPrQ14wDh — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) September 22, 2022