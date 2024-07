Vaca Muerta Net Zero en Cutral Co: el gobierno pedirá a las petroleras sus planes de descarbonización

La realización de una jornada que se abrirá un espacio para debatir el camino de la producción de hidrocarburos no convencional de Neuquén hacia la descarbonización. Se denominó Vaca Muerta Net Zero que organizan en conjunto Provincia y el municipio de Cutral Co. Será el 16 de este mes en el Centro Cultural, situado en el parque de la Ciudad cutralquense.

Esta jornada, organizada a través de los ministerios de Infraestructura y de Energía y Recursos Naturales- y el municipio cutralquense, comenzará a las 9:30. El ministro Rubén Etcheverry describió que para asegurar la neutralidad del carbono se suelen mencionar cuatro ejes de intervención y recomendaciones.

Los ejes son la eficiencia de procesos, insumos y materia prima; la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, como mantener bosques y áreas de conservación sin alterar; realizar prácticas agrícolas de conservación o forestación para captura de carbono; las mejoras tecnológicas y, por último, por cambios disruptivos.

Etcheverry dijo que: «En un mundo tan complejo, contaminado y con tantos riesgos ambientales, debemos abordar las nuevas alternativas de las energías limpias». Describió que hacia allí va el futuro y desde la comunidad se ha podido avanzar, en los primeros pasos. Por eso se invitó a todas las empresas para que participen.

El ministro Rubén Etcheverry y el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones anunciaron la jornada

Espera alta convocatoria

El propio gobernador Rolando Figueroa, en la apertura del año legislativo dijo este año que al gas neuquino se le debe generar un sello propio. «La emisión de carbono cero, que nos va a permitir llegar con una calidad de gas distintiva a mercados altamente demandantes como los de Europa”, había mencionado.

“Queremos que las empresas nos digan y nos muestren lo que están haciendo para pasar de la concientización a la acción”, dijo el ministro Etcheverry. El jefe de Gabinete y Gobierno de Cutral Co, Walter Mardones subrayó que: “seguimos trabajando en conjunto con el ministro, los disertantes y las empresas que serán parte de esta jornada importantísima para nuestra ciudad y la región”.

Finalmente, Etcheverry confió en que habrá una altísima convocatoria debido a la importancia de abordar la sostenibilidad del petróleo y el gas en Neuquén. «Queremos que las empresas nos digan y nos muestren lo que están haciendo para pasar de la concientización a la acción», concluyó.

Para participar hay un link de inscripción:https://forms.gle/jxrkKZMqt3fFxBEc7