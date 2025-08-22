Vecinalistas de Viedma analizaron la marcha del presupuesto participativo 2025

El intendente de Viedma, Marcos Castro, se reunión con representantes de 24 de las 27 Juntas Vecinales reconocidas en la ciudad capital para analizar la marcha de distintas obras que están contempladas en el presupuesto participativo de este año.

Participaron también integrantes del gabinete municipal como la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra; el secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, Marco Magnanelli; y el subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales, Juan Rosso; entre otros.

En el encuentro se presentaron los avances de las diferentes obras y mejoras que forman parte del presupuesto participativo 2025, que las comisiones vecinales solicitaron oportunamente.

«El debate y diálogo son sustanciales en nuestra gestión y en el municipio participativo y democrático que pretendemos para Viedma» dijo Castro y agregó que «este encuentro es un ejemplo de eso: el diálogo a partir de la diferencia, donde el respeto es fundamental para seguir construyendo la comunidad que queremos».

«Somos de los pocos municipios que tenemos todas las juntas regularizadas y eso es un reflejo de las políticas de integración que llevamos adelante» sostuvo el intendente.

Durante el encuentro Rosso realizó un repaso de las obras que cada barrio presentó para que sean ejecutadas en el ejercicio 2025. Se explicó que presentan un alto porcentaje de ejecución, muchas realizadas en el marco del programa Viedma Limpia en Comunidad.

Rosso explicó que «estamos incorporando estos mecanismo de devolución porque entendemos que la transparencia a partir del diálogo es fundamental para seguir los lineamientos que nuestro intendente nos marca».