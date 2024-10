Video | Roca repudió el veto al financiamiento universitario y lanzó un guiño a la Unter

El Concejo Deliberante de Roca repudió este martes el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, mostró su rechazo a los legisladores de Río Negro que votaron a favor del proyecto de Esencialidad Educativa —aprobado en primera vuelta en la Legislatura—.

El proyecto de comunicación en rechazo al veto de Javier Milei fue aprobado por unanimidad de los miembros del cuerpo.

En tanto, la declaración en contra de los legisladores que respaldaron la Esencialidad Educativa en Río Negro obtuvo el apoyo positivo del bloque Pasión por Roca y la negativa de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Esto representó un guiño hacia la Unter en su cruzada con Provincia, dado que el gremio docente reclama la «ilegalidad» de la iniciativa.

La sesión ordinaria, que comenzó a las 10, fue seguida de cerca por miembros de la Multisectorial de Roca y del Frente Universitario, conformado por representantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Incluso, la intendenta María Emilia Soria se hizo presente en el lugar.

Crédito Juan Thomes

«Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode», la frase resonó con fuerza desde el comienzo del encuentro y tras las votaciones de cada uno de los proyectos. El cántico se volvió lema del reclamo educativo en todo el país y unió, en Roca, a universitarios y docentes estatales rionegrinos.

El Legislativo roquense no fue la única institución que se pronunció en rechazo a la postura del gobierno de Milei. Días atrás el Concejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo se había expedido en contra de los legisladores que ratificaron el veto en Diputados. En aquella oportunidad se apuntó contra los rionegrinos Aníbal Tortoriello (PRO), Lorena Villaverde (LLA) y Sergio Capozzi (PRO); y los neuquinos Nadia Márquez (LLA) y Pablo Cervi (UCR).

María Emilia Soria estuvo presente en la sesión del Concejo. Crédito Juan Thomes

Veto al financiamiento universitario: la postura de los concejales de Roca

«Parece mentira que estamos defendiendo algo que creíamos que no íbamos a perder nunca y hoy está en riesgo. Quiero que la universidad siga siendo gratuita y pública. Venimos escuchando al presidente desprestigiar a la universidad, diciendo que no se dejan auditar, que hay adoctrinamiento y luego diciendo que es para los ricos. Hoy estamos acá afirmando que la educación pública no se toca«, dijo la concejal Natalí Giordanella (Pasión por Roca) durante su discurso.

En igual sintonía se expresó su par, Nadia Ortíz (Pasión por Roca): «Repudio a las diputados nacionales que votaron a favor del veto. Tenemos un gobierno nacional y uno provincial, su principal alumno, que están pensando en los ricos. A ellos le vamos a hacer frente en la calle«.

El Frente Universitario manifestó su apoyo a la aprobación de los proyectos de comunicación. Crédito Juan Thomes

Por su parte, Belén Bavastri (JSRN) también sumó su acompañamiento al proyecto de repudio al veto. Sin embargo, algunos sectores —conformado por representantes de Unter y del oficialismo local— apuntaron contra ella por la situación de la educación pública en Río Negro, área correspondiente al gobierno de Alberto Weretilneck. Se escucharon abucheos y algunos gritos durante su alocución.

En ese sentido, el concejal Nicolás Pascheta (Pasión por Roca) hizo un fuerte reclamo al gobierno provincial por su falta de «coherencia» en la política educativa. El oficialismo roquense puso énfasis en el estado edilicio y salarial de los establecimientos provinciales, así como en la declaración de esencialidad educativa —proyecto aprobado en primera vuelta en la Legislatura—.