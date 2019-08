Muñoz, el goleador del León campeón de Lifune

Los goles de Oscar “Ponchi” Muñoz son una garantía para el Deportivo Rincón desde sus inicios. Los años en el club, lejos de debilitarlo, lo llevaron a ser el máximo anotador del equipo en el octavo título de su historia en Lifune.

“Es una alegría inmensa, era el objetivo que nos habíamos puesto. No esperábamos definirlo tan temprano, el último tramo siempre se complica pero no aflojamos y se nos dio”, expresó el delantero luego de asegurar la conquista liguera.

A sus 33 años, Muñoz fue determinante en la campaña del León al convertir 19 goles en la misma cantidad de partidos. El equipo selló el campeonato a tres fechas del final, con 16 triunfos, un empate y dos derrotas.

Un delantero que no paró de festejar 19 Goles en la misma cantidad de partidos marcó Muñoz. Viene de hacerle uno a Pacífico en el triunfo que selló el título.

Además de sumar otro trofeo, Rincón se aseguró un lugar en el próximo Regional Amateur e irá una vez más en busca del ascenso al Federal A.

A diferencia de su fructífera realidad que atraviesa en los torneos locales, a nivel nacional le ha costado obtener los mismos resultados.

“Es una cuenta pendiente, una espina que tenemos. Queríamos jugarlo para demostrar que podemos. En mi caso, por mi edad, sé que puede ser uno de los últimos”, reconoció el “9”.

Luego de fundación en 2012, el León ganó al menos un torneo por año, excepto en 2018. Para Muñoz la razón del éxito es clara.

“El compromiso nunca faltó. Siempre inculcamos que no hay que relajarse nunca”, aseguró.

“A los jugadores que han venido siempre les hicimos entender que este es un club familiar, la mayoría lo entendió así, gracias a eso se han sentido cómodos y entregado lo mejor de ellos”, agregó.

Respecto a sus números como goleador, el atacante relativizó sus cifras. “Tuve el arco abierto, pero depende mucho de mis compañeros, me han dejado casi todos los goles servidos. Me gastan con la cantidad pero yo no llevo la cuenta”, afirmó con humildad.

Aunque “Ponchi” no se fije en las estadísticas, sus goles ya son una marca registrada del Rincón multicampeón.