Murieron cinco integrantes del club Palmas de Brasil, en otra tragedia aérea

El presidente y cuatro futbolistas del plantel de Palmas, un club de la serie D de Brasil ubicado en la capital del estado de Tocantins, murieron hoy tras la caída de la avioneta que los trasladaba hacia Goiania para la disputa de un partido.

El accidente ocurrió esta mañana cuando la aeronave intentó despegar y cayó sobre el final de la pista de la Asociación de Aviación Tocantinense, de la ciudad de Palmas.

Um acidente aéreo com um avião de pequeno porte mata seis pessoas no Tocantins.



A aeronave levava o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, quatro jogadores da equipe, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. pic.twitter.com/ejr3sXi04Z