Nacho Fernández se despidió de River y se emocionó al recordar a Maradona

La humildad y la sensibilidad de Ignacio Fernández se plasma cada vez que declara. Al despedirse de River, con los sentimientos a flor de piel, el volante se abrió y se emocionó cuando le recordaron los elogios de Diego Armando Maradona.

Como técnico de Gimnasia, el Diez declaró más de una vez que Nacho era el mejor jugador del fútbol argentino. Al jugador le preguntaron si habían sido una carga que lo ubicaran en ese lugar y al escuchar el nombre de Diego se quebró.

¡NACHO SE ACORDÓ DE MARADONA Y NO PUDO CONTENER LA EMOCIÓN! 😭

Tras despedirse del plantel, Ignacio Fernández reflexionó en Sportia sobre su salida del club y, sumado a las emociones de un día particular, no pudo evitar las lágrimas al recordar a Diego. pic.twitter.com/QCDhjwBQz3