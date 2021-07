Neuquén aplicó más dosis de vacunas que las recibidas: superó las 10.000

El lunes, el Gobierno de Neuquén informó que aplicó 391.698 dosis de las 381.099 que recibió, o sea, 10.599 más. La explicación que está detrás de esta cifra superior, en realidad, es bastante sencilla: los viales, o sea, los frascos, en los que vienen las vacunas, pueden traer una o hasta dos dosis más. Esto no es algo nuevo, lo informó San Luis al poco tiempo de que se iniciara la campaña en todo el país y son varias las provincias que también registran colocaciones de dosis más altas a las recibidas.

El director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, explicó que los frascos multidosis a veces contienen alguna dosis de más, que se aprovecha.

Los viales de las vacunas no son todos iguales. La AstraZeneca viene en presentaciones de 10 dosis, pero, a veces, contienen hasta 12. Sputnik varía su presentación, a veces se coloca en ampollas de una dosis y otras en el frasco de cinco dosis, que puede contener hasta seis.

En el caso de la Sinopharm esto no ocurre porque viene una dosis por frasco o ampolla, esto explica también por qué la cifra es superior a 10.000 dosis, pero no aún mayor en relación a las 400 mil vacunas ya colocadas. Neuquén ha recibido un porcentaje de vacunas de este laboratorio chino que no "rinde más dosis" por su presentación. A esto, hay que sumarle que no siempre los viales traen dosis de más.

Actualmente, en la provincia continúan las jornadas de vacunación con las 7.800 dosis de Sputnik recibidas y se abrió la inscripción a mayores de 25 años sin factores de riesgo. Esta semana se espera la llegada de 11.200 vacunas Sinopharm, de las que 2000 se destinarán a completar esquemas, y 9000 primeras dosis de Sputnik.

Desde el Gobierno estimaron que el domingo quedarán vacunadas, al menos con una primera dosis, todas las personas mayores de 29 años de la provincia, con y sin factores de riesgo.

Sobre las segundas dosis, Neira aseguró en Vos a Diario, de RN RADIO (89.3), que se está cerca de "85.000 dosis, cercano al 25% y si lo dividimos en distintos estratos estamos con un porcentaje de avance mucho más alto a partir de los 60 años de edad y ese porcentaje lo establecíamos en lo que es trabajadores de la salud estamos cercanos al 100%".

En el transcurso de esta semana, en nuestra provincia estamos recibiendo un total de 28 mil vacunas entre Sputnik V y Sinopharm, de las cuales 26 mil serán primeras dosis y 2 mil se destinarán a completar esquemas. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) July 7, 2021