Neuquén le renovó a Medanito su principal área en la cuenca

Después de cinco postergaciones -y tal como adelanto este medio-la provincia de Neuquén le aprobó a la firma Medanito la concesión de explotación sobre el área Aguada del Chivato – Aguada Bocarey de la Cuenca Neuquina por 10 años. La medida se oficializó a través del decreto 1904/2021 de la provincia.

El decreto que lleva la firma del gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, ratifica el Acta Acuerdo de Prórroga que habían rubricado con la petrolera el pasado junio, cuando venció la concesión. Así es que la compañía que preside Alejandro Carosio continuará operando el área hasta el 17 de junio de 2031.

La empresa deberá abonar a la provincia la suma de US$ 6.868.931,42 en concepto de pago inicial, conforme con lo que estipula la ley 2615 y su decreto reglamentario. Además de otros US$ 976.000 que pagará la firma en concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), este monto debe saldarse dentro de los 10 primeros días de entrada en vigencia el acuerdo.

En detalle, los casi más de 6,8 millones de dólares que tiene que pagar Medanito están distribuidos de la siguiente manera: en concepto de Canon de Ingreso al área corresponden unos US$ 4.265.60,41; a la cuenta de Desarrollo y Promoción de los Municipios la cifra de US$ 1.030.339,17; y para Desarrollo y Promoción de la Provincia otros US$ 1.572.985,30.

Al igual que el pago en concepto de RSE, el 50% de los pagos iniciales, se abonarán dentro de los 10 (diez) primeros días corridos de la entrada en vigencia del Acta Acuerdo y se harán efectivos al tipo de cambio transferencia del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor del cierre del tercer día anterior al pago. El restante 50% será abonado antes del 17 de diciembre de 2021 bajo idénticas condiciones.

Acuerdo clave

La semana pasada, en diálogo con Energía On, el presidente de Medanito Alejandro Carosio confirmó que la empresa sigue con la idea firme de incluir el área en un fidecomiso como garantía para resolver su abultada deuda con los bancos.

“Continuamos con la idea de incluir el área en un fidecomiso. Todo sigue avanzando, está todo sujeto a condiciones que se tienen que ir cumpliendo”, le dijo a este medio la semana pasada.

De esta manera, la petrolera que se encuentra en una ajustada situación financiera logró un pasó clave en el camino hacia la restructuración de su deuda. Recientemente, a través de un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa informó que acordó una nueva adenda en el proceso de renegociación de deuda que tomó en 2017.