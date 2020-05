Neuquén no tendrá evaluaciones, pero sí hará un balance escolar

Mayo suele ser el mes del cierre de notas en las escuelas de Neuquén, pero todo dejó de ser habitual desde que comenzó la pandemia de coronavirus y se tomaron medidas para limitar los contagios. En la provincia no habrán calificaciones ni boletines por el momento, pero sí un registro del proceso de aprendizaje que realizan los estudiantes en esta época de clases no presenciales. Además, y en paralelo, avanza el pedido de amparo que presentó el gremio docente ATEN para la cobertura de cargos.

La vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ruth Flutsch, explicó que, así como se han ido implementando distintas metodologías desde el 16 de marzo, cuando se cerraron las escuelas, lo mismo ocurrirá con la acreditación de aprendizajes.

La mirada estará puesta especialmente en quienes dejan el sistema educativo provincial porque egresan del secundario, aunque se proyecta la articulación con las universidades para nivelar contenidos. Lo mismo ocurrirá con los ingresantes a primer año del secundario, que continúan bajo la órbita del CPE.

Mientras tanto, las clases no fueron suspendidas, sino que son "no presenciales". Su continuidad se da a través de distintas dispositivos y plataformas (desde Whatsapp hasta cuadernos de tarea para quienes no tienen conectividad) y fue formalizada a través de la Resolución 230, aprobada por el cuerpo colegiado la semana pasada.

Con este paso, se incorporaron institucionalmente estas herramientas y las experiencias educativas que se realizan con las mismas. En base a ellas, se hace un seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, del que se toma registro para, luego, tomar decisiones. "No es la evaluación tradicional, porque la escuela y la planificación cambiaron, sería injusto porque la evaluación es valorativa", explicó Flutsch.

La funcionaria destacó que se pone énfasis en sostener el vínculo con el estudiante, pero teniendo en cuenta todo su trayecto educativo y no solamente estos meses, para poder identificar sus dificultades y analizar cómo abordarlas.

Si bien se están haciendo experiencias provinciales, los pasos a seguir serán coordinados a nivel federal. Flutsch aclaró que, aunque aun no hay fecha de retorno a las escuelas, ya se están elaborando protocolos sanitarios, teniendo en cuenta que la aplicación de las medidas llevará tiempo y presupuesto.

Las únicas escuelas que fueron habilitadas para justificar si pueden evaluar son las del período septiembre-mayo, porque cumplieron con el 80% de las clases.

De los puntos a resolver, además de las evaluaciones al CPE se le sumó el conflicto con ATEN, que reclama la cobertura de cargos y de horas cátedras. El sindicato presentó un recurso de amparo para que la Justicia obligue al Ejecutivo a realizar las asambleas, que ayer fue declarado admisible, según informó la organización.

"Como lo denunciado es si lxs niñxs, jóvenes y adultxs deben tener clases o no, si deben tener maestrxs y profesores o no, pensamos que la decisión no puede ser otra que favorable", vaticinaron desde ATEN.

Habrá que elaborar nuevos marcos evaluativos, sobre todo atendiendo al trayecto educativo". Ruth Flutsch, vicepresidenta del CPE.

Piden netbooks de Conectar Igualdad para Neuquén

La ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, informó ayer que se están realizando gestiones para que la Nación envíe a Neuquén parte de las netbooks del plan Conectar Igualdad que fueron encontradas en depósitos tras el cambio de gestión presidencial. La funcionaria expuso ayer ante los diputados de la comisión de Educación y señaló las repercusiones que tuvo la discontinuación del programa durante el gobierno de Mauricio Macri en un contexto donde la pandemia obligó a la educación virtual.

“Conectar igualdad fue un muy buen programa pero después de 2015 hubo una situación donde no se proveyeron computadoras individuales, sino a las escuelas”, señaló la ministra, quien detalló que los establecimientos cuentan con aulas digitales móviles que tienen equipamiento para robótica e informática y que el ministerio evalúa “tomar las netbook de esas aulas para hacer una circulación entre los estudiantes”. “Nunca debería haberse cortado el programa Conectar Igualdad”, planteó.

Según los datos que brindó ayer a diputados, la conectividad de estudiantes es mayor en la rama secundaria, posiblemente porque la primaria abarca zonas rurales sin acceso a internet. Señaló que, para esos casos, se entregaron más de 8.000 cuadernos de tareas de producción local más unos 63.000 ejemplares que envió Nación. Anticipó que habrá unos 80.000 en la segunda entrega.

La funcionaria indicó que, entre el 20 de marzo y el 30 abril, el ministerio entregó 19.920 módulos entre estudiantes que asisten a comedores y que la semana que viene se implementarán también para niños y niñas de nivel inicial.