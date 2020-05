La radio también lleva la escuela a la casa

Usar el potencial de la radio para la educación es lo que decidieron aprovechar un grupo de maestras en la escuela 359 de San Martín de los Andes, en este momento que no hay clases presenciales en ningún lugar del país por la pandemia. Una estrategia para llegar a todos los alumnos con los contenidos, ya que muchos chicos no tienen conexión a internet y computadoras. Hace unas semanas se sumó la escuela 188 con una propuesta similar.

Nació en el momento que nos estábamos preguntando cómo resolvíamos el problema de la llegada a los niños. Tenemos la dificultad de estar en una zona donde no hay buena señal de internet.

Además tenemos una comunidad en la que por las situaciones económicas el acceso a la tecnología no es la mejor. Tampoco se les podía pedir sacar fotocopias”, relató Vanina Heredia, maestra de plástica del establecimiento y creadora del proyecto.



Explicó que la radio le pareció un buen recurso, porque se puede escuchar hasta en los celulares más viejos y porque tiene alcance a todos los sectores de los barrios donde viven los alumnos. La idea la compartió con los directivos y el resto de los docentes, quienes celebraron la propuesta.

Así nació “La Escuela al Aire”, que actualmente se transmite en micros de media hora diarios, en 3 emisoras de la ciudad. Salen con contenidos que se actualizan en cada semana en Radio Municipal de Cordones, Radio Fun y Ricky Rock Radio.



“El programa dura 30 minutos. Fue lo que acordamos porque los chicos recibieron algunos cuadernillos y no se los quiere agobiar. Los que tienen conexión pudieron tener un encuentro con la maestra por whatsapp. La idea es que lo escuchen el programa, tomen la información y que en la semana puedan hacer las propuestas que se dan”, dijo Heredia.



Desde que iniciaron las emisiones ya se compartió contenidos de matemática, lengua, educación física, lengua,ciencias naturales, ciencias sociales y literatura.



“Una argentina que se enteró del programa y vive en el extranjero nos propuso una clase de inglés. A raíz de eso se va a armar un programa especial con las lenguas del mundo”, contó.



La maestra de plástica confesó que al principio hubo que organizarse para poder preparar el material que luego se transmite. Por el aislamiento, las maestras no pueden ir hasta la radio, por lo que elaboran desde sus casas el contenido que luego se difundirá en cada micro.

Heredia recibe audios de los maestros e invitados cada semana. Los edita y compagina desde la computadora de su casa.



El espacio, busca también que “estén divertidos en alguna forma y conectados con la escuela. Esta ambientada con música para los chicos”.



El material que se comparte por las ondas radiales, está pensado para nivel inicial y hasta séptimo grado. “Se trata de que la información sea en un lenguaje sencillo para que todos puedan entender”, explicó Heredia.

Desde que comenzó la emisión de los micros, pasaron incluso invitados, entre ellos profesionales y poetas.

“También la idea es que los chicos participen mandando audios o fotos, entonces eso motiva a que escuchen”, explicó.

En este sentido, destacó que la recepción ha sido muy buena. “Nos han grabado poesías, trabalenguas, colmos, y sale la familia completa”, narró.

Otra de las iniciativas que participa la escuela es “Avioncito de Papel”, destinada para quienes están cursando 4º y 5º grado. Fue pensada desde el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de la ciudad. En la primera oportunidad, se difundió un audio por Whatsapp donde se puede escuchar al escritor sanmartinense Rafael Urretabizkaya interpretando un cuento de Gustavo Roldán y transmitido por la radio local. La consigna fue escuchar la narración y elaborar un dibujo para compartir.

Un espacio para compartir entre todos

La experiencia que inició la escuela 359, luego generó un efecto contagio. Fue el caso de la Escuela 188 del barrio El Arenal, que en este periodo de aislamiento obligatorio, buscó generar que los alumnos de 5to grado, formen parte y sean protagonistas de un

espacio de encuentro junto a sus familias y el equipo docente, mediante el juego.

Fue así que llegaron a la radio municipal y se creó el “Espacio Radio”, una iniciativa que lleva ya un mes, en el que participan 5 docentes y más de 60 familias.

“Todos los días abrimos un espacio de dos horas con una consigna, a través de un grupo de Whatsapp”, contó Lucía Arozena, una de las docentes que forma parte del equipo de la escuela 188.

Por las ondas de la emisora van circulando adivinanzas, trabalenguas, radioteatros, recetas de cocina, entrevistas, datos de animales, y más. ‘Vamos siguiendo el pulso que nos van marcando los chicos, en cuanto a sus inquietudes e intereses”. amplió la maestra.

A su vez, el trabajo se articula con propuestas gráficas y proyectan hacer una revista digital.

“La prioridad es que puedan jugar, que descubran su voz, qué digo, cómo lo digo, y que sepan que es de ellos esto, tanto el espacio como todo lo que sucede adentro del mismo”, expresó Arozena.