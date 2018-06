Acusaciones cruzadas entre concejales de Neuquén por el “chiste” de la picana

El presidente del bloque de Cambiemos en el Deliberante de Neuquén, Mario Lara, aseguró que no hubo amenazas con la picana eléctrica, como trascendió públicamente luego de que Libres del Sur diera a conocer el grave episodio ocurrido durante el desarrollo de las reuniones de comisión legislativa.

“Fue una interpretación más que errónea de terceras personas sobre lo que yo le respondí al concejal Luis Durán, como él me trataba de patovica y de fuerza de choque, en medio de unas chicanas entre nosotros, yo le dije que lo único que faltaba es que me acusara de tener una picana eléctrica”, sostuvo Lara.

El edil negó haber amenazado a Durán con la aplicación del arma de tormentos y también rechazó las amenazas contra la edil Valeria Jara. “Le dije basta de chácharas y que lo único que faltaba es que me acusara de tener una picana; y la gente de Libres lo tomó de otra manera”, insistió Lara.

Si bien desde el bloque Libres del Sur se dio a conocer el episodio con un repudio y una solicitud expresa de disculpas por parte del oficialismo, el concejal Luis Durán sostuvo que la amenaza surgió “como se dio a conocer”, donde Lara habló de que “prepararía la picana”.

“Esto ya ocurrió en otras oportunidades, él tiene la actitud de una fuerza de choque, levanta el tono y tiene comportamientos que no son los del respeto democrático: le dije que estábamos en el Concejo Deliberante y que esto no era un boliche, en alusión sí a que se comporta como patovica. Fue en ese momento que dijo la frase equivocada de que iba a ir a buscar la picana. Es como que no le importa nada, ha tenido un trato muy duro y fuera de lugar para con varios concejales, ya ocurrió otras veces, no con esta frase tan grave”, dijo Durán.

El concejal explicó que la discusión entre ambos surgió a partir de que Durán buscaba incluir en un pedido de informes al intendente Horacio “Pechi” Quiroga sobre las personas que fueron despedidas en el matadero de la meseta a partir de que difundieron por imágenes, las condiciones de trabajo fuera de toda normativa bromatológica.

“Qué rápidos que son para echar gente, sin tener pruebas de nada”, aseguró Durán que fue la frase que inició la discusión entre ambos.