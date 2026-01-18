Obra en Avenida Mosconi: el municipio de Neuquén exime de impuestos a los comercios para potenciar el sector

La ruta 22 o avenida Mosconi duplicará su actual capacidad, con un bulevard en el centro, con ciclovías y paso peatonal (foto Cecilia Maletti)

La obra en Avenida Mosconi es la transformación urbana más ambiciosa de la capital provincial, pero el Municipio tiene claro que el progreso debe ir de la mano con el cuidado del bolsillo local. Por eso, anunció un histórico paquete de alivio fiscal para que los comerciantes sigan creciendo mientras se ejecuta la nueva traza.

El eje central de la medida es la exención del pago de la licencia comercial para todos los frentistas afectados por los trabajos. Con esta decisión, el Municipio busca eliminar una carga impositiva clave durante los meses de obra.

Además, para que las ventas no caigan, se implementará un esquema integral de apoyo:

Estacionamiento «Flash»: se permitirá detenerse por 15 minutos para compras rápidas, evitando que la obra bloquee el acceso de los clientes a los locales.

se permitirá detenerse por para compras rápidas, evitando que la obra bloquee el acceso de los clientes a los locales. Sorteos con incentivo doble: a través de la app Muni Express , se sortearán premios entre los vecinos que compren en la zona. Un detalle clave: el Municipio le comprará esos premios a los mismos comerciantes de la avenida.

a través de la app , se sortearán premios entre los vecinos que compren en la zona. Un detalle clave: el Municipio le comprará esos premios a los mismos comerciantes de la avenida. Asistencia directa: equipos municipales estarán apostados de forma permanente en el sector para resolver dudas de los frentistas en tiempo real.

«Acompañamos el pulmón económico de la ciudad»

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, destacó que el objetivo es dar previsibilidad. «Es un esfuerzo municipal para contribuir con los comerciantes. A diferencia de lo que pasó históricamente en otras obras, acá el Municipio está presente para que el cliente pueda seguir viniendo», explicó el funcionario.

«Queremos evitar cualquier impacto negativo y que la transformación de la avenida sea un proceso de crecimiento para todos», subrayó Schpoliansky.

La ruta 22 o avenida Mosconi duplicará su actual capacidad, con un bulevard en el centro, con ciclovías y paso peatonal (foto Cecilia Maletti)

La obra, financiada íntegramente con recursos propios del municipio, tiene un plazo de 12 meses y resolverá problemas estructurales históricos de Neuquén: