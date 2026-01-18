El hospital de Cipolletti tendrá nuevo director: renunció Palma a dos meses de asumir

El Hospital Pedro Moguillansky atraviesa un período de transición institucional luego de la renuncia de su director y en medio de un esquema de conducción provisoria que todavía no tiene definiciones formales. Se trata de uno de los centros de salud más importantes de la provincia y referencia sanitaria para Cipolletti y gran parte del Alto Valle.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Juan Pablo Palma explicó que su alejamiento estuvo vinculado a una situación personal y familiar que le impidió sostener la función. “Me tomé unos días, volví y tuve que volver a salir”, señaló, al describir las dificultades que atravesó durante ese período.

Transición en la conducción del hospital de Cipolletti

Palma había asumido la dirección del hospital el 8 de noviembre de 2025, en el marco de un recambio de autoridades impulsado por el Ministerio de Salud de Río Negro. Su designación había marcado un hecho inédito en el sistema sanitario provincial, al convertirse en el primer director sin título de médico en conducir un hospital de alta complejidad.

Con una trayectoria ligada a los servicios técnicos y al área de imágenes, su perfil estaba orientado a la gestión, la planificación y la organización interna. Desde el inicio, su llegada había despertado expectativas dentro del hospital, especialmente en relación con mejoras operativas y administrativas.

Sin embargo, tras poco más de un mes en funciones, solicitó una licencia por dos semanas por motivos personales. Luego de reincorporarse, y a los pocos días de retomar la actividad, presentó su renuncia definitiva, que fue aceptada el 5 de enero, según confirmaron desde el área de Salud.

Salud de Río Negro define la nueva conducción del hospital de Cipolletti

Desde el Ministerio indicaron que, por el momento, no hay un reemplazo designado y que el hospital se encuentra bajo una conducción transitoria. La coordinación quedó a cargo del secretario de Coordinación Operativa, Sergio Wisky, quien asumió el seguimiento del funcionamiento cotidiano del establecimiento.

«Estoy toda la semana gestionando el día a día. Estoy entrevistando a todos los jefes y coordinadores para construir una propuesta de conducción», señaló Whisky, al explicar el proceso que se encuentra en marcha.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias aseguran que los servicios continúan funcionando con normalidad y que el proceso de reorganización apunta a definir una conducción estable, con respaldo administrativo y resolución formal, aunque sin plazos confirmados para su anuncio.