Qué es Davos 2026 y por qué es la plataforma elegida por Javier Milei para su proyección internacional

Cada enero, la élite del poder mundial se muda a una pequeña aldea en los Alpes suizos. El Foro Económico Mundial de Davos es, desde hace más de medio siglo, el epicentro donde presidentes, directores de las empresas más ricas del planeta y académicos debaten el rumbo de la humanidad.

Sin embargo, para Javier Milei, Davos no es solo un lugar de encuentro diplomático: es el escenario perfecto para denunciar lo que él llama el «avance del colectivismo».

Del 19 al 23 de enero de 2026, bajo el lema «El espíritu del diálogo», el Foro recibirá a 3.000 líderes de 130 países. Pero en los pasillos cubiertos de nieve, la expectativa está puesta en el discurso de Milei, quien vuelve a Suiza con la intención de ratificar a la Argentina como el faro del capitalismo de libre mercado

¿De qué se habla en Davos?

Aunque nació como un espacio de gestión empresarial, Davos hoy aborda agendas globales complejas:

El gran tema de 2026 es el despliegue responsable de la Inteligencia Artificial (IA). Se busca reconstruir la confianza en un mundo fragmentado por conflictos bélicos y tensiones comerciales.

Históricamente, sectores de izquierda denuncian al foro como el club de la concentración de riqueza, mientras que Milei lo ataca desde el flanco opuesto: acusa a sus líderes de haber sido «cooptados» por ideas socialistas y la agenda del cambio climático.

La postura de Javier Milei: el invitado incómodo

A diferencia de otros mandatarios que asisten a Davos para «encajar» en la agenda internacional, Milei utiliza el estrado para sacudir el tablero. Su estrategia se basa en tres pilares:

Defensa del Capitalismo: su mensaje central es que el capitalismo de libre empresa es la única herramienta para terminar con la pobreza mundial. Ataque al Estado: Javier Milei aprovecha la audiencia global para advertir que «Occidente está en peligro» debido a la intervención estatal y la burocracia internacional. Imán de Inversiones: mientras da la batalla ideológica, el Presidente mantiene reuniones con CEOs de las corporaciones del G7 y G20 para asegurar que Argentina es hoy el lugar más seguro y libre para invertir.

El Foro en números