Perdió el control del auto, chocó un poste y quedó a centímetros de una casa en Roca: la alcoholemia fue positiva

Un auto se desvió a alta velocidad en barrio Progreso de Roca y terminó sobre la vereda, a pocos centímetros de impactar una casa.

Un violento siniestro vial generó preocupación este domingo por la mañana en el barrio Progreso de Roca, cuando un automóvil perdió el control, chocó contra un poste y quedó detenido sobre la vereda, a escasos centímetros de una vivienda.

El hecho ocurrió pasadas las 9:15 en la calle Tierra del Fuego, donde un joven a bordo de un Volkswagen Bora terminó frenando a menos de medio metro de una ventana, lo que evitó por poco que el vehículo se incrustara dentro de la casa.

La maniobra que terminó en choque

Según los primeros datos, el auto circulaba por la calle Lisandro de la Torre en sentido este-oeste. Al llegar a la intersección con Tierra del Fuego, el conductor dobló a la derecha y el vehículo se desvió de su trayectoria a gran velocidad.

El recorrido terminó a metros del cruce con calle La Plata, cuando el Bora impactó violentamente contra un árbol y un poste de telefonía. El fuerte golpe provocó importantes daños en la parte frontal del rodado y destruyó los neumáticos, dejando el auto suspendido sobre su eje delantero.

Vecinos alarmados y llamado al 911

El estruendo del impacto sorprendió a los vecinos del sector, que salieron rápidamente a la calle ante el temor de que hubiera personas heridas o daños en la vivienda cercana. El conductor y su acompañante, quienes regresaban de una fiesta, intentaron retirar el vehículo por sus propios medios, sin éxito.

Ante la situación y el malestar generado, los vecinos dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia policial.

Intervención policial e investigación

Personal policial acudió al lugar, aseguró la zona y comenzó con las actuaciones de rigor para establecer las causas del siniestro. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños a vehículos de terceros.

Más tarde, llegó personal del área de Tránsito municipal y realizó el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue positivo y muy por encima del límite. Ahora, continuarán con las diligencias de rigor con el gabinete de Criminalística.