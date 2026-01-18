Buscan un régimen especial para brigadistas de incendios forestales

Brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de las seccionales Bariloche y El Bolsón, junto a sus pares del ICE del Parque Nacional Nahuel Huapi, acordaron esta semana apoyar el proyecto de ley que la senadora peronista rionegrina Ana Marks volverá a presentar en el Senado de la Nación para crear un régimen jubilatorio especial para el personal que combate los incendios en el país.

El proyecto de ley establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen habitualmente o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas, en el marco del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, de acuerdo al régimen laboral del personal nacional de incendios forestales y rurales previstos en la Ley N° 26815 y su reglamentación.

Según la iniciativa, tendrán derecho a la jubilación ordinaria, los varones que cumplieron 57 años y 52 años en el caso de las mujeres. Deben acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales al menos 15 años deberán haber sido prestados en forma efectiva como combatiente, realizando tareas directas de supresión y combate de incendios en el terreno.

“Cuando se acrediten estos servicios por un tiempo inferior al estipulado y alternadamente otros de cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento del beneficio, se efectuará un prorrateo en función de los límites de antigüedad y edad requeridos para cada clase de servicios”, dice el proyecto.

Prevé fijar una contribución patronal adicional a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino, a cargo de los empleadores que se aplicaría sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en el régimen jubilatorio especial.

La iniciativa -que en 2022 tuvo media sanción y se cayó en el Congreso- indica que esta contribución patronal adicional será de dos puntos porcentuales durante el primer año desde la vigencia de la ley, de tres puntos porcentuales a partir del segundo año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales durante el tercer año y de cinco puntos porcentuales a partir del cuarto año.