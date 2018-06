Cada vez hace más frío y no alcanzan los refugios para los sin techo

El frío y la lluvia golpean en la ciudad. La situación se hace aún más dura para las personas en situación de calle. En Neuquén se alberga a varones en estas condiciones de vulnerabilidad en el refugio “Gabriel Brochero”, que actualmente cobija unas 20 personas.

El párroco y responsable del refugio, Carlos Duhourq, sostuvo que el espacio se les hace chico y que con las inclemencias del invierno subirá el número de gente que se acerque.

Marcó dos puntos como principales casuales del incremento de personas en situación de calle. “Una es la búsqueda del trabajo, porque tienen la idea de que en Neuquén van a encontrar trabajo, y se desilusionan cuando llegan. Y otra algún problema de relaciones familiares”, dijo.

Por lo cual opinó que debe abordarse el tema con acciones que vayan sobre ambas aristas.

Hoy se albergan 20 personas, pero en los próximos días con las bajas temperaturas espera que el número llegue a los 30, que es el tope máximo que se puede albergar por la limitación del espacio.

“Se tiene la idea que son los ancianos los que vienen, pero ese es el número mínimo. La mayoría son jóvenes que oscilan los 30 años que están buscando trabajo, y/o por familias que se rompen”, especificó.

El edificio está ubicado en Pozo Hondo 767, detrás de la parroquia Inmaculada Concepción, que por la alta demanda, también empleó sus salones para cobijar personas en situación de calle.

“Hemos iniciado consultas para ver de qué manera podría ser ampliado. Buscar aunque sea algo temporalmente para ahora que el clima se está volviendo inclemente”, dijo.

El encargado del sitio describió que “la mayor parte o tiene o tuvo alguna pareja, y muchos tienen hijos. Por lo cual eso lo hace más complejo porque tienen que estar de alguna manera ayudando a sostener por lo que le corresponde por sus hijos”.

Aclaró que no es un grupo permanente, sino que es dinámico porque hay mucha rotación.

Además la falta de espacios para protegerse de las inclemencias del tiempo lleva a que personas en situación de calle pasen la noche en la Terminal de Ómnibus, en estaciones de servicio o en hospitales.

En la guardia

Desde la guardia del Hospital Castro Rendón dijeron que se acercan entre 3 y 6 en cada día, de los cuales tres van frecuentemente, y el resto va variando.

“Con el frío y lluvia no se los puede sacar y dejar que estén en la calle. Si bien no es el lugar para que vayan a pasar la noche, humanitariamente no lo podes sacar a la calle a que se mojen y congelen”, expresó Gustavo Monserrat, jefe de guardia del Hospital Castro Rendón.