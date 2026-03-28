“Así me recibió Neuquén”: le robaron a un piloto del TC cuando paró a comer camino al autódromo

El piloto mendocino Julián Santero fue víctima de un robo en Neuquén cuando hizo una breve parada para comer camino al Autódromo de Centenario. El hecho ocurrió este viernes, apenas después de su llegada al aeropuerto. Del interior de su camioneta, los ladrones sustrajeron un bolso con elementos impresindibles para la competencia, además de objetos personales.

Santero lamentó lo ocurrido y relató que el episodio sucedió en apenas unos minutos. “Paramos a comer cuando salimos del aeropuerto, viniendo al autodromo. Me rompieron el vidrio y sacaron el bolso con varias cosas de las carreras y cosas mías también”, explicó en una entrevista con Mundo Sport Racing.

Pilotos se solidarizaron con Santero tras el robo en Neuquén

Entre los elementos robados, Santero mencionó que se llevaron indumentaria y dispositivos fundamentales para competir como «ropa ignífuga, botas, guantes, el hans y las camaritas que usamos adentro del auto”.

El piloto resaltó que los elementos son indispensables para correr este fin de semana y agradeció a los competidores que se hicieron eco de su situación para brindarle equipamiento.

“Me escribieron varios pilotos, fueron como diez. Agradezco a todos los que se preocuparon«, expresó y detalló que «me ofrecieron lo que tenían de sobra» como «medias, hans y guantes”.

La publicación que realizó Santero en su cuenta de Instragram.

Pese al mal momento vivido, el piloto mendocino se mostró de buen ánimo: “Es plata, obviamente me duele pero no me pasó nada a mi. No salió nadie lastimado asique recuperaremos las cosas en los proximos días”.

El análisis de Santero sobre el circuito de Neuquén y sus expectativas en la competencia

También en la previa de la competencia, el piloto dio su visto bueno a la pista de Centenario: “Es un circuito lindo, con buen grip de asfalto. Siempre tenemos que estar atentos al factor viento y tierra. De los que corrimos en el año es el circuito más rapido en promedio de velocidad, de velocidad de curva”, describió.

A nivel personal, además expresó: “Me siento bien, estoy en buen nivel conductivo. Tengo un buen equipo, un gran motorista, grandes ingenieros, grandes mecánicos. Todo me da confianza. Estamos todos en un gran nivel, pero los otros equipos también asique hay que seguir trabajando para mantener un alto nivel».