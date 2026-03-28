El Turismo Carretera está en marcha en Neuquén: comenzó la tercera fecha del campeonato

Llegó la hora de la verdad en Centenario y todos buscan los mejores tiempos para largar lo más adelante posible. (Fotos Matías Subat).

El Turismo Carretera puso primera en la provincia de Neuquén con el inicio de la tercera fecha del campeonato, que se disputa este fin de semana en la ciudad de Centenario.

La jornada del sábado arrancó a las 11 con el primer entrenamiento, donde giraron un total de 57 autos. Más tarde, desde las 16:06, se llevará a cabo la clasificación, uno de los momentos clave del fin de semana.

Una de las novedades más importantes de esta temporada es el cambio en la televisación. Tras 14 años, el TC dejó la TV Pública y ahora las competencias se pueden ver por Canal 9, además de la plataforma digital Motorplay.

Tc en Neuquén: Foto: Matías Subat.

Cronograma del fin de semana

El sábado comenzó con los entrenamientos y luego continuará con la clasificación del TC y TC Pista. El domingo es el día más conovcante ya que tendrá las series del TC, la final del TC Pista y el cierre con la Final del TC.

Horarios de TV

Sábado 28 de marzo

11:00 a 13:00

15:00 a 17:00

Domingo 29 de marzo

10:00 a 15:00

Toda la actividad será transmitida en vivo por Canal 9 y Motorplay.

Diario Río Negro en el TC de Neuquén: cobertura especial

Diario Río Negro ofrece una cobertura especial del Turismo Carretera desde el autódromo Parque Provincia de Neuquén. Habrá un gran despliegue con una transmisión en vivo y el minuto a minuto en rionegro.com.ar.

Un finde con entrevistas exclusivas y venta de diarios que contienen el cupón para el sorteo de los dos autos Toyota Yaris 0KM que se sortearán el 30 de abril de 2026.

Así está el campeonato previo a la clasificación del TC en Neuquén

El certamen tiene como líder a Jonatan Castellano, que suma un sólido inicio de temporada con un podio en El Calafate y un octavo puesto en la última fecha disputada en Viedma.

Detrás se ubica Mauricio Lambiris, a 5,5 puntos, mientras que el tercer lugar lo ocupa Josito Di Palma, a 6,5 unidades del líder.

Con un campeonato que recién comienza pero ya muestra paridad, la fecha en Neuquén promete ser clave para empezar a perfilar a los protagonistas de la temporada.

Homenaje a Malvinas en el TC Neuquén

Rolando Figueroa y Hugo Mazzacane recibieron al presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia de Neuquén, Elio Canali, quien entregó una bandera a cuadros, con las Islas en el centro de la misma, para ser utilizada al finalizar la competencia del domingo.

Además, el gobernador agradeció públicamente la llegada del TC a la provincia y destacó la importancia de tener un evento deportivo de tal envergadura que pone a Neuquén en boca de todos. “La provincia no es solo petróleo y gas, también es deporte y turismo”, señaló el mandatario. Por su parte, el titular de la Asociación Corredores Turismo Carretera hizo recíproco el agradecimiento. “Es un enorme placer para quienes integramos la familia del Turismo Carrera poder seguir viniendo a una provincia pujante como es Neuquén».