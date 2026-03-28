Activaron los desvíos por obras en la Avenida Mosconi: qué sectores entre Neuquén y Cipolletti quedan afectados

La reconversión de la Avenida Mosconi entró en una etapa de alta complejidad logística. Los trabajos de pavimentación y modernización ya alcanzaron el sector de los puentes carreteros, lo que obligó a modificar la circulación de vehículos que cruzan diariamente entre Neuquén y Cipolletti.

El municipio neuquino confirmó que desde este sábado, 28 de marzo, quedaron activos los desvíos de tránsito, por ello en RÍO NEGRO te recordamos dónde se ubican y qué sectores afectan.

Los desvíos en Avenida Mosconi: dónde se ubican

En esta instancia, la intervención se centrará en la Etapa 6 del proyecto y afectará principalmente a quienes se dirigen desde Neuquén hacia Cipolletti:

Sentido Neuquén – Cipolletti: el corte será total sobre la calle colectora. Se estima que los trabajos en este sector se extenderán por 60 días .

el corte será total sobre la calle colectora. Se estima que los trabajos en este sector se extenderán por . Sentido Cipolletti – Neuquén: por el momento, el ingreso a la capital provincial no sufrirá modificaciones . Sin embargo, las autoridades prevén que en aproximadamente 90 días las tareas se trasladen a la mano contraria.

por el momento, el ingreso a la capital provincial . Sin embargo, las autoridades prevén que en aproximadamente 90 días las tareas se trasladen a la mano contraria. Modalidad de obra: para intentar reducir los plazos, el municipio dispuso un esquema de trabajo de 24 horas, similar al implementado en los tramos centrales de la avenida.

¿Cómo circular durante los desvíos?

Los conductores que busquen cruzar los puentes carreteros deberán seguir la señalización del personal de tránsito apostado en el lugar. Para no interrumpir los trabajos, la municipalidad implementó una serie de desvíos:

Quienes circulen por Avenida Mosconi deberán r edirigirse por Aguado y doblar en Lázaro Martín hasta retomar el acceso al puente .

. Otra alternativa que se habilita es por Leales y Lules para incorporarse a Lázaro Martín y cruzar a Río Negro.

y cruzar a Río Negro. También quienes necesiten retomar hacia Cipolletti desde Alderete deberán hacerlo a través de Carmen de Patagones.

Desde la municipalidad informaron que se realizaron mejoras en Lules, Lázaro Martín y Río Uruguay. “Hemos pavimentado todo ese sector”, explicó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete. Agregó también que se adecuaron los tiempos de los semáforos.