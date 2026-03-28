Polémica boda en Salta: el inesperado vínculo de la novia, Nicole Pocoví, con Zulemita Menem

El casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, en Salta, continúa generando repercusiones mientras avanza la investigación judicial por presuntas irregularidades en la autorización del evento. En ese contexto, en las últimas horas se sumó un dato que llamó la atención y amplificó el interés público: la identidad y el entorno familiar de la novia, Nicole Pocoví.

La investigación por la boda en un área protegida

Tal como informó la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia de Salta intervino tras detectar que el evento no contaba con la autorización correspondiente del Ministerio de Producción y Minería provincial. Incluso, se investiga la posible presentación de documentación falsa para habilitar la ceremonia.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, lleva adelante la causa, que también tiene derivaciones contravencionales por la realización de un evento en un área natural protegida sin cumplir con la normativa vigente.

Quién es Nicole Pocoví y qué vínculo tiene con la familia Menem

Según la información difundida por la revista Para Ti, la novia del polémico casamiento,Nicole Pocoví, tiene un vínculo directo con la familia de Zulemita Menem.

Nicole es hija de Marcelo Adolfo Pocoví, quien también es el padre de Malek, el hijo menor de Zulemita. Esto significa que Nicole Pocoví es media hermana de Malek, lo que la conecta de forma directa con el entorno familiar de la hija del expresidente Carlos Menem.

Este dato comenzó a circular en las últimas horas y generó sorpresa, sumando un costado inesperado al escándalo por la boda en Cafayate.

Un vínculo atravesado por conflictos

Según se afirma en una nota del diario La Nación, la relación entre Zulemita Menem y Marcelo Pocoví no habría terminado en buenos términos.

En declaraciones públicas realizadas en el pasado, la empresaria se refirió a su expareja con dureza, marcando que el vínculo estuvo atravesado por conflictos personales.

Qué se investiga en la causa

La causa judicial busca determinar las responsabilidades correspondientes tanto en el plano penal como contravencional, en un caso que también pone el foco en la protección ambiental.

Desde el municipio de Cafayate advirtieron que este tipo de eventos puede generar impactos negativos en la fauna autóctona y en las formaciones geológicas de la zona, por lo que están estrictamente regulados.

Mientras tanto, el caso sigue avanzando y suma nuevos capítulos que mantienen la atención sobre una boda que pasó de ser un evento privado a un tema de interés público en todo el país.