Escándalo en Salta: quiénes son los protagonistas de la polémica boda en área protegida

La Justicia de la provincia de Salta tomó intervención en un caso que generó fuerte repercusión en redes sociales: una boda celebrada en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida ubicada sobre la Ruta Nacional 68. El evento, según trascendió, no contaba con la autorización correspondiente y habría sido avalado con documentación presuntamente falsa.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, la pareja que protagonizó el casamiento es la conformada por Nicole Pocoví y Federico Maran, cuyos nombres salieron a la luz en medio de la investigación.

Investigación judicial por posible delito

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de un posible delito vinculado al permiso presentado para la realización del evento privado. El foco está puesto en determinar si la documentación utilizada para autorizar la boda es auténtica o si se trata de un documento apócrifo.

En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional avanzó con directivas relacionadas con la realización del evento sin la autorización administrativa exigida, tal como lo establece la normativa vigente para actividades en áreas protegidas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pesquisa busca establecer responsabilidades tanto en el plano penal como contravencional, con el objetivo de resguardar el orden público y la protección del ambiente.

Cómo se inició la causa

La denuncia fue impulsada por autoridades del municipio de Cafayate, luego de que se viralizaran imágenes del casamiento en redes sociales. A partir de ese material, se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

El hecho ocurrió en la Quebrada de las Conchas, uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino, conocido por sus formaciones rocosas y su valor turístico y ambiental.

Por qué no se permiten eventos sin autorización

Desde el municipio explicaron que este tipo de celebraciones no están permitidas sin autorización previa, debido al impacto ambiental que pueden generar.

“El uso de luces y sonido potente en el paraje La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona”, señalaron en un comunicado oficial.

Qué dice la ley sobre actividades en áreas protegidas

Las actividades en espacios naturales protegidos en Salta están reguladas por la Ley Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

Estas normativas establecen que cualquier intervención debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa, además de la correspondiente documentación técnica y la verificación de las condiciones del sitio.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas a medida que se analice la documentación presentada y se determinen las responsabilidades en este caso que volvió a poner el foco en el cuidado de los entornos naturales.