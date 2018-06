Definen si la golpiza a Lautaro fue intento de homicidio o defensa de terceros

La hipótesis del abogado es que Hernández Rodríguez atacó a Lautaro para defender a su amigo suyo, al cual habría empujado en un primer momento y estaba a punto de golpearlo. En ese sentido justificó que el golpe haya sido en la cabeza porque entendió que era la única forma de detenerlo al muchacho. “Lautaro tienen una cuota de responsabilidad en lo que pasó, Nehuen buscó frenarlo para defender, no buscó lesionarlo para su muerte. No quedó acreditada la teoría de las partes acusadoras”, manifestó.

El abogado defensor por otro lado criticó a los acusadores y dijo durante la audiencia que las partes no pudieron probar su teoría. En ese contexto afirmó que su hipótesis del hecho es la más clara y solicitó que Nehuen se declarado no responsable por haber actuado “en legitima defensa de terceros, pudiendo admitirse eventualmente una mínima responsabilidad por el exceso en el ejercicio de su derecho a la defensa”.

Las dos partes acusadoras sostuvieron su tesis inicial, un intento de homicidio simple, plantearon que el joven imputado atacó a traición y por la espalda. Además sostuvieron que el agresor sabía lo que hacía y que había posibilidades de que mate a Lautaro: “Nehuen se valió de una piedra y conocía su poder vulnerante. Lautaro no vio venir el golpe y no vio venir a Nehuen, estamos hablando de un homicidio en grado de tentativa”, sostuvo la querellante.

Dentro del enorme edificio judicial los ánimos no eran más relajados que los de afuera, porque por más de dos horas la fiscal Sandra Ruixo, la querellante Melina Pozzer y el defensor particular Gustavo Lucero, dieron sus alegatos finales y solicitaron distintas figuras penales para el joven imputado.

El escenario derivó en una contundente presencia policial, durante todo el transcurso de la jornada, en las puertas de los edificios judiciales hubo varios patrulleros y hasta una camioneta de la policía Metropolitana, para garantizar que la situación no se descontrole.

Secuelas permanentes e irreversibles

El viernes por la tarde, la familia de Lautaro Bettini Speranza recibió los resultados de los estudios neurocognitivos que se le efectuaron en las últimas semanas y los resultados fueron poco alentadores: “posee secuelas de memoria, aprehensión, comprensión, ejecución y construcción, que están instaladas y son permanentes”, explicó su madre, Vanesa Speranza.

La mujer señaló que su hijo comenzará un proceso de rehabilitación en una clínica privada de Neuquén. “Este diagnóstico lo que nos dice es Lautaro no puede aprender. Lautaro no puede recordar el día de ayer, todos los días hay que decirle lo que hizo ayer, hay que inducirlo”, comenzó.

Te puede interesar Peritos dicen que Lautaro tiene altas chances de vivir con secuelas

Explicó que “tiene aprehensión cero, esto quiere decir que si lo ponemos enfrente de algo para enseñarle, él puede escuchar atentamente pero no puede aprender, su cerebro no puede. Tampoco tiene capacidad de ejecución, si le damos cinco órdenes el solo puede cumplir con una, porque no las puede retener”.

La semana pasada los forenses de la justicia habían anticipado altas probabilidades de que Lautaro tenga secuelas permanentes. Un especialista en neurocirugía explicó que el joven fue sometido a una cirugía donde le extrajeron fragmentos óseos del cráneo y en ese contexto explicó que “las secuelas siempre en neurología y neurociencia, se debe esperar un año para determinarlas”. También destacó la rehabilitación del muchacho pero vaticinó que “tiene muy altas probabilidades de secuelas de tipo cognitivas”.

El médico refirió que este tipo de padecimientos se deben al tipo de trauma grave que recibió el joven y también a la ubicación de las lesiones: “Si cumple con todos los tratamientos de rehabilitación hay 60 o 70 % de probabilidad de que tenga secuelas, aproximadamente”.