El comercio que abrió donde funcionaba la Cooperativa cerrará cada 25

Luego de ocurrido el hecho hubo un debate en relación con qué hacer con el lugar. En un momento se habló de la posibilidad de inaugurar un “Parque de la Memoria”, pero la ordenanza para crearlo no prosperó. Una vez que concluyó el trámite judicial, el inmueble fue entregado al propietario.

El lunes pasado se inauguró una sucursal de “Gisbert Repuestos”. Quienes pasan por la esquina miran de reojo el sitio que estuvo por mucho tiempo en ruinas.

Felipe es quien atiende el local ubicado en diagonal al exsupermercado. “Yo estuve acá, justo acá, y vi el ruido, la explosión, corrí enfrenta. Cuando vi que se veía el cielo, un griterío de gente, cortamos las calles, corrimos los autos”, recordó.

Producto del derrumbe hubo una veintena de heridos y murieron siete personas: Evan Aguilar Quinteros, Carlos Arrigoni, Ida Martínez, María Lorena Ockier, Tiago, Fedra y Juan Martín Yañez.

“Decían que venía acción social, que venía la municipalidad, que iba a haber una mueblería y hasta hace dos días me enteré que era una casa de repuestos de autos. Hasta hace un mes no dejaron de prender velas, poner panfletos. Yo que estoy justo enfrente me la paso mirando”, aseguró Felipe.

El dueño de Gisbert, Agustín Whisky, explicó que alquiló el local a una inmobiliaria, y que ocupa sólo la parte de adelante. “Nos gustó la zona de Godoy porque tenemos muchos clientes allá. Es una zona de mayor crecimiento en Neuquén”, señaló.

Agregó: “sabíamos que era un lugar con una historia triste y que nosotros no lo podemos revertir, no se puede volver el tiempo atrás. Es irreversible lo que pasó. Entendemos que también es algo controversial. Nuestra idea no es generar ningún conflicto con la gente, ni tampoco lo hacemos con intención de faltarle el respeto.”

Whisky indicó que: “la decisión que tomamos, por una cuestión de no entrar en conflicto, y por respeto a lo que pasó, los 25 no vamos a abrir, ningún mes, para darle el espacio también a la gente que se exprese, tiene que haber libertad de expresión. Probablemente va a haber alguna pintada o tal vez no, ojalá se pueda dialogar o que se expresen de una forma pacífica.”

El 2 de noviembre de 2012 fueron detenidos el propietario Néstor Guerrero, el arquitecto Alberto Diez y el capataz José Silva Anriquez. El 19 de noviembre de 2012 se los acusó por estrago doloso y se les impuso prisión preventiva.

La pericia ordenada a la Universidad Nacional del Comahue determinó que la baja resistencia del hormigón fue lo que produjo el colapso. Esto derivó en un cambio en la calificación.

En junio de 2015 se los condenó por estrago culposo seguido de muerte a Guerrero a una pena de tres años de prisión en suspenso, a Diez a tres años de prisión efectiva, y a Silva Anriquez a un año de prisión en suspenso, todos en calidad de coautores.

