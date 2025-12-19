Volcán Lanín: ¿Quiénes deben abstenerse de este desafiante ascenso?

El reciente episodio de salud que afectó a Christian Petersen en San Martín de los Andes puso el foco sobre una de las actividades de alta montaña más codiciadas de la Patagonia: el ascenso al Volcán Lanín. Si bien no requiere conocimientos técnicos de escalada o manejo de cuerdas, el desafío físico que impone es de una rigurosidad que no permite improvisaciones.

Expertos y guías de montaña coinciden en que subir al volcán Lanín no es una actividad apta para personas sin preparación previa, especialmente por las demandas cardiovasculares y musculares que implica la travesía. Los detalles a tener en cuenta en este contexto.

Christian Petersen en estado reservado: ¿quiénes deben abstenerse de subir al volcán Lanín?

El ascenso al Lanín se desarrolla en condiciones de oxígeno y presión diferentes a las de la llanura. Por este motivo, la recomendación de los especialistas es taxativa: personas con afecciones cardíacas y fumadores compulsivos deben abstenerse de realizar la actividad.

Para quienes superan los 55 años, el protocolo de seguridad se vuelve más estricto, debiendo acreditar experiencia previa en este tipo de expediciones. El objetivo es prevenir colapsos ante un esfuerzo que, en su segunda jornada, puede demandar hasta 12 horas de caminata efectiva en planos inclinados.

Christian Petersen en estado reservado: el secreto para no fallar en el volcán Lanín

A diferencia de los deportes explosivos, el Lanín es una prueba de resistencia pura. La preparación física debe estar orientada a sostener un esfuerzo constante en el tiempo y no a la fuerza bruta.

Primer día: un ascenso de aproximadamente 6 horas con mochila a cuestas.

Segundo día: la jornada más crítica, con pendientes pronunciadas y un descenso que suele ser subestimado.

El impacto de la mochila: se cargan 10 kilos o más (equipo personal, grampones, piquetas y casco). Este peso altera el centro de gravedad y exige a grupos musculares que no suelen utilizarse en la vida cotidiana.

La fatiga acumulada es el mayor riesgo: cuando los músculos dejan de responder tras horas de carga, la estabilidad se ve afectada, incrementando el peligro de accidentes o fallas orgánicas.

Christian Petersen en estado reservado: grupos musculares en riesgo y cómo probar el rendimiento en el volcán Lanín

Durante la subida, la mayor exigencia recae sobre gemelos, glúteos, espalda y cuádriceps. Sin embargo, es en la bajada donde los cuádriceps trabajan al 100%, recibiendo todo el impacto del peso y la pendiente.

Para quienes planean la travesía al volcán Lanín, se sugiere una prueba de campo antes de viajar:

Carga real: preparar una mochila de entre 12 y 14 kg.

Tiempo de marcha: caminar más de 4 horas seguidas.

Terreno: buscar planos inclinados (Sierras de Córdoba o Tandil son buenas alternativas de entrenamiento previo).

Para aquellos que deseen disminuir la carga física y disfrutar del entorno sin poner en riesgo su salud, siempre existe la opción de contratar servicios de porteadores, lo que reduce significativamente el esfuerzo sobre la columna y las articulaciones.

Ante cualquier duda sobre su estado de salud antes de un ascenso, consulte con su médico de cabecera y asegúrese de contar con el aval de profesionales de la educación física debidamente reconocidos.