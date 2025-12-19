Párense de Manos 3: horarios, peleas y todo lo que tenés que saber del gran evento de boxeo

Este sábado 20 de diciembre se realizará Párense de Manos 3, el gran evento de boxeo amateur que reúne a personalidades de las redes sociales y a ex deportistas. Se espera una gran concurrencia de público en el estadio Tomás Adolfo Ducó, cancha de Huracán, donde se llevará adelante el evento.

La organización estará a cargo de Luquitas Rodríguez, conductor de «Paren la Mano», reconocido programa de streaming de Vorterix. La cartelera estará compuesta por combates, actividades y shows musicales que se podrán seguir a través del canal de Kick de Luquitas Rodríguez. Además, por primera vez, el evento se podrá seguir por la pantalla de Telefe, que transmitirá las primeras dos peleas.

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 16. A las 16:30 comenzará la transmisión oficial, que dará inicio con la alfombra roja. La apertura del evento será recién a las 17:45, cuando se presentará a los host del evento y comenzarán las peleas.

A lo largo de la tarde – noche, se llevarán adelante 11 combates (8 de hombres y 3 de mujeres). Además, habrán presentaciones musicales de Un Poco de Ruido, Lit Killah, Tussiwarriors y Gaspar Benegas, que estarán intercalados entre las peleas.

Los combates que se llevan todas las miradas

El evento tendrá enfrentamientos muy esperados, que se llevarán la atención de todos los presentes y la gran audiencia del streaming. Uno de ellos será Monzón vs. Bonavena. Agustín y Franco son nietos de dos glorias del boxeo argentino, y reeditarán una rivalidad de hace 51 años. En 1974, estas leyendas protagonizaron un cruce verbal en México que rompió su relación. La pelea comenzará a las 18.

Más adelante, saltará al ring Sergio «Maravilla» Martínez. El histórico boxeador de 50 años volverá a participar de este evento, luego de derrotar en 2024 a Pablo Migliore. Tendrá un durísimo rival: se verá las caras contra Laureano Pepi Staropoli, luchador de Artes Marciales Mixtas, que tuvo un paso por la UFC. El peleador de MMA tiene 32 años y será un escollo difícil para el ex campeón del mundo.

La pelea estelar de la noche que cerrará el evento será Gero Arias vs. Tomás Mazza, dos influencers que están relacionados al mundo de la actividad física. El primero de ellos cumplió un reto viral: realizó dominadas diarias a lo largo de todo un año y el segundo es un reconocido streamer, que ya peleó en varias oportunidades.

Todos los combates y horarios del «Párense de Manos 3»

18:00: Monzón vs. Bonavena

18:30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte

19:20: Mariano Pérez vs. Manu Jove

19:50: Dairi vs. Espe

20:30: Gabino Silva vs. William Banks

21:00: Coty Romero vs. Carito Muller

21:50: Mernuel vs. Cosmic Kid

22:20: Grego Rossello vs. Goncho Banzas

23:10: Perxitaa vs. Coker

23:50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00:30: Gero Arias vs. Tomás Mazza