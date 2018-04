En Neuquén, el único que podría recortar tarifas es Quiroga

El gobernador Omar Gutiérrez no podrá cumplir el pedido del presidente Macri de “colaborar” en la reducción de los costos de las tarifas porque no tiene impuestos para recortar sobre las facturas. Ayer respondió a este diario que “la provincia no tiene impuestos específicos a los servicios públicos”, aunque confirmó que se hará cargo de la mitad del costo fiscal por retrotraer la tarifa social del bimestre mayo-junio a las condiciones de 2017.

Así, Neuquén aportará $ 6,5 millones durante esos meses para compartir con Nación el 50% del costo de la tarifa social de gas para sectores vulnerables. Alcanza a unas 26.300 familias beneficiarias, 15% del los usuarios.

En una situación distinta están los municipios, que sí agregan algunos tributos sobre las facturas de servicios. El intendente Horacio Quiroga dijo que el municipio está dispuesto a una revisión de los impuestos que se aplican en la distribución de energía eléctrica cuando renegocie el contrato con Calf.

Explicó que el 6,5% que se aplica sobre el consumo de energía y corresponde al alumbrado público “no se puede modificar porque refleja el costo de un servicio que hay que pagar”. “También está incluido un 6% de canon que corresponde al derecho de uso y ocupación del espacio público que se le cobra al prestador del servicio. Esto podría revisarse, al igual que el 1% correspondiente al fondo municipal fijado a través del decreto 1210”, dijo Quiroga.

El MPN salió a marcarle la cancha con un proyecto para reducir hasta un 30% la tarifa de Calf mediante la suspensión de conceptos como el uso del espacio aéreo, alumbrado público, aporte de capitalización y el denominado ARO de devolución de inversiones de privados..

Si bien Quiroga le devolvió el planteo reclamando el 2% de Ingresos Brutos que aplica la provincia a la cooperativa -también en las boletas de gas-, desde el gobierno se explicó que el pedido presidencial sólo aplica para impuestos específicos sobre el servicio.