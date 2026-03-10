Concurso en el Deliberante: cuáles son los requisitos en Neuquén para postular a la Sindicatura

Las y los postulantes a la Sindicatura Municipal serán evaluados en la sala de comisiones del Deliberante (foto Matías Subat)

Comenzó la inscripción para contadoras y contadores interesados en formar parte de la Sindicatura Municipal, un organismo de control de gestión que tiene tres integrantes. Se trata del vencimiento del mandato de una de sus integrantes.

El concurso público es de méritos y antecedentes. Las personas interesadas deben enviar su currículum y luego se evalúa su perfil en la entrevista personal que se lleva a cabo en la sala de comisiones del Deliberante. Los integrantes de la comisión de Legislación se ocupan de la selección a través de una puntuación, aunque luego son los concejales en el recinto quienes definen con el voto la elección del listado de profesionales merituado por los bloques.

La inscripción se extenderá hasta el 20 de marzo. La recepción será por mesa de entradas (en Leloir 370) hasta las 15, los días hábiles.

«Estamos en etapa de inscripción, pero estimamos que vamos a estar todo abril con la selección, según la cantidad de postulantes», dijo Victoria Fernández, presidenta de Legislación en el Deliberante.

Rige la ficha limpia

Los postulantes deben ser contadores públicos, con al menos cinco años de residencia en la ciudad y no menos de tres años de ejercicio de la profesión. Deberán estar matriculados en el Colegio de Ciencias Económicas y como otros funcionarios públicos en la ciudad, rige la ficha limpia.

No pueden estar inhabilitados por juicio político o haber sido expulsados o destituidos en algún cargo de la función pública. Tampoco deben contar con antecedentes penales de juicio a prueba o procesos contra la administración pública.

Como en otros concursos, no deben ser deudores del fisco ni estar registrados como deudores o deudoras alimentarias, en tanto no se tomarán personas que tengan antecedentes en el registro de violencia de género.

Si hay muchas inscripciones, la comisión se podrá extender hasta el 27 de abril para emitir un listado con la valoración de cada una.

La Sindicatura está integrada por dos profesionales contables y un vocal de profesión abogado. El cargo que se pondrá en juego en este concurso es el de la presidenta de la Sindicatura, Priscila Gancedo, por vencimiento de mandato.

Quiénes son y qué hace la Sindicatura

La sindicatura municipal tiene el control externo posterior a la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión de administración, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo o en los entes descentralizados del municpio.

Está integrado por Priscila Natalia Gancedo (actual presidenta) y Mario Lazarte como vocales contables, en tanto Federico Hauck es el vocal abogado. Desde la modificación de la Carta Orgánica, duran en sus cargos cuatro años, con una posibilidad de renovación.