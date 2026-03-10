Martes de calor, humedad y viento en el Alto Valle: ¿regresa otro temporal de lluvia?

Después de dos días de clima cálido, el calor vuelve con fuerza al Alto Valle para despedir el último tramo del verano. Este 10 de marzo, en la región valletana se espera un combo que combinará temperaturas altas, mucha humedad y viento.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este 10 de marzo, tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada calurosa y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima superará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 17°C.

El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día. Después del temporal de tormentas del fin de semana, el clima este martes seguirá húmedo y el pronóstico adelantó que existen probabilidades de lluvia.

Lo más destacado también será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la tarde con ráfagas de más de 50 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperaturas: Máxima de 30°C y mínima de 17°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Cielo algo nublado con 19°C y vientos del oeste de 7 a 12 km/h .

Cielo algo nublado con y vientos del oeste de . Tarde: Temperatura de 30°C con vientos del norte (13-22 km/h).

Temperatura de con vientos del norte (13-22 km/h). Noche: Cielo despejado con 25°C, vientos del suroeste de 23 a 31 km/h y ráfagas fuertes de 42 a 50 km/h.

El detalle del clima en Roca