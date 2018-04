Tuvo que pedir un crédito para pagar la factura de luz

Con la última facturación del servicio eléctrico los asociados de la cooperativa CALF pagaron hasta cinco veces más. Los vecinos expresaron su molestia y marcaron que la consideran muy elevada. Uno de ellos tuvo que sacar un préstamo personal para abonar y que no le corten el suministro eléctrico. Desde el organismo señalaron que uno de cada cinco afiliados no abonó su factura el último mes. “No lo puedo pagar. Tuve que pedir un préstamo para pagar esto. Me iban a cortar la luz”, expresó preocupado Marcelo Aburto a la salida de la sede central de CALF. Contó que en su casa llegó en el último mes la factura a 6.200 pesos y que tiene una verdulería donde llegó a 23 mil pesos. “En el comercio tengo 4 heladeras y me vino una factura de 23 mil pesos, antes de 20 mil y de 18 mil. No lo pude pagar, me atrase y pedí una refinanciación. En total debo 72 mil pesos”, dijo y agregó que hizo una entrega de 18 mil pesos pero que le quedan más de 50 mil por pagar. Te puede interesar Aseguran que las facturas subieron un 1000 % en un año y medio En la vereda de la sede de la cooperativa se repiten las historias. “Vengo a hacer un plan de pago, y tengo tiempo hasta el 8 de mayo. Vine a hacer un adelanto y no sé que voy hacer para conseguir los 4 mil pesos de deuda que tengo”, dijo Luis Navarro, del barrio Villa María. Explicó que es vital que no le corten el servicio ya que tiene un taller de soldadura y “sino trabajo no voy a poder pagar la luz”. “Le venía una boleta de 900 pesos y hoy está en 2.700 pesos”, describió Miguel Esteban, que se acercó ayer a la cooperativa a pagar la factura de su hermano. Desligó a la cooperativa de la responsabilidad del aumento y apuntó al gobierno provincial. “No le hecho la culpa a CALF. El Gobierno provincial no hace respetar a Neuquén y estamos pagando la luz más cara siendo generadores de electricidad. No podemos pagar la luz más cara que en otros lugares del país”, sostuvo. Te puede interesar Gutiérrez aseguró que Neuquén no tiene impuestos que descontar a las tarifas “Acabo de pagar 5 mil pesos es un robo total, una vergüenza”, declaró María Elena Montaña, que paga el servicio de una amiga que esta de viaje por un tratamiento médico desde hace meses. El presidente de CALF, Carlos Ciapponi, afirmó que no son “responsables del aumento”. Dijo que por la suba se duplicó la atención al público y dijo que se brindó la posibilidad de hacer algún plan de pago a los usuarios “porque es una situación extraordinaria”.

Una de las facturas exhibidas ayer anotaba 6.237 pesos.

“Es un desastre, no sé qué vamos hacer. Es algo que no se puede pagar. Además los saldos

se van sumando y cada vez es más”,

expresó Marcelo Aburto, afuera de la sede de CALF.

“Di un 10 por ciento de adelanto para que no me la corten. Aumenta mucho la luz, ya no sé qué voy a hacer. Estoy indignado”,

agregó Luis Navarro, un asociado de Villa María.

Las boletas con

ayuda en riesgo

Carlos Ciapponi, titular de CALF, desligó a la cooperativa de los aumentos y dijo que sólo el 14% de la factura les corresponde. Agregó que al romperse la cadena de pagos aún no pudieron pagar la energía al mayorista (Cammesa). Este incumplimiento podría hacer caer la tarifa social que cubre

el gobierno nacional y que beneficia a 19.000 familias.