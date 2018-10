Esta es la esquina de las cuchas solidarias para los perros de Neuquén

Las casitas son de cartón y usamos nylon negro y cinta de embalar, nada más. Tienen doble refuerzo de nylon para aislar el frío por arriba y la humedad por abajo y son súper resistentes a la lluvia. Pero además, le dan una contención a los perros callejeros en época invernal.

“Me encantan los perros, pero esto no surgió porque ´queríamos´ si no de forma natural. Nosotros además adoptamos perros callejeros. Además de los 4 que tengo y el gato, en este momento tenemos 7 cachorros para dar en adopción. Yo no puedo dejar cachorros si los veo tirados, necesito hacerlo, no puedo vivir sabiendo que los dejé”, agrega Hernán.

Hernán y Laura también ayudan en merenderos del Oeste. “Este finde que pasó hicimos un bingo en un reconocido bar y con ese dinero compramos alimentos no perecederos para llevar a merenderos que son de nuestra confianza”, finaliza el hombre solidario.