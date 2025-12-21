La romántica propuesta del nieto de Monzón a Julieta Rossi, la exnovia de Fernando Baez Sosa, en «Parense de mano»

El evento «Párense de Manos III» no solo fue el escenario de una batalla histórica entre los herederos de dos apellidos emblemáticos del boxeo argentino, sino también el marco de un giro inesperado en la vida personal de Agustín Monzón. A pesar de haber caído por decisión de los jueces ante Franco Bonavena, el nieto de «Escopeta» eligió transformar su paso por el ring en un momento de pura emoción.

Con el micrófono en mano y frente a miles de espectadores, Monzón decidió dejar de lado el resultado deportivo para buscar lo que llamó una «victoria de verdad», llamando a su pareja para formalizar su relación ante el público.

Párense de Manos: Agustín Monzón y su romántica declaración hacia Julieta Rossi en el ring

«Quería pedirle ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso», expresó el joven conmovido mientras la bailarina subía al cuadrilátero bajo una ovación.

"Fernando Báez Sosa"



Porque Agustín Monzón le preguntó a Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, si quería ser su novia después de la pelea en Párense de Manos. pic.twitter.com/VI2P09e5bg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 20, 2025

Quién es Julieta Rossi, la joven que rehizo su vida tras el caso Báez Sosa

El abrazo y el beso que sellaron la propuesta marcaron el punto más alto de la noche en términos de impacto en redes sociales, no solo por el gesto romántico en sí, sino por la figura de Julieta. La joven de 23 años, que debió atravesar un duelo extremadamente público y doloroso hace cinco años tras el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

La joven ha logrado lo que pocos artistas de su generación consiguen a su edad: transformar el dolor en una carrera sólida y con propósito. Hoy, su nombre ya es sinónimo de talento y disciplina en la escena de la danza urbana porteña, un espacio donde encontró mucho más que una profesión.

La especialización de Rossi abarca géneros diversos y exigentes como el reggaeton, urbano, heels y femme style. En estas disciplinas, ha logrado desarrollar una técnica depurada y una presencia escénica que la distingue dentro del competitivo circuito de Buenos Aires. Su expertise la ha llevado a formar parte del staff de profesores en los estudios de danza más prestigiosos de la capital.

Su talento también ha sido requerido por figuras de la industria musical. A lo largo de su trayectoria, ha compartido escenario y proyectos audiovisuales con artistas de la talla de Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Flor Vigna y la estrella internacional Aitana. Estas colaboraciones confirman su capacidad para adaptarse a diferentes estéticas y exigencias profesionales.