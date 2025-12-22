Contrarreloj en el Congreso: Javier Milei apura el «blindaje fiscal» y define el futuro del Presupuesto 2026 en el Senado

El Congreso de la Nación entra en un periodo clave esta semana. Bajo la premisa innegociable del «déficit cero», el oficialismo busca sancionar el Presupuesto 2026 en el Senado antes de que termine el año, sin aceptar dilaciones que comprometan el arranque del próximo ejercicio financiero.

El punto de mayor tensión política y económica tendrá lugar el viernes 26 de diciembre. Ese día, el Senado tratará la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y que funciona como el combustible necesario para el esquema económico del Ejecutivo.

Esta iniciativa no es solo un trámite administrativo; propone reformas de fondo que impactan directamente en el bolsillo y la situación legal, ya que se crea un «Régimen simplificado de Ganancias», diseñado para que los contribuyentes que adhieran queden protegidos ante reclamos futuros del fisco.

Además, el proyecto modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procedimientos fiscales.

El cronograma de las extraordinarias antes de que termine el año

A pesar del brindis de Navidad, la actividad parlamentaria no dará tregua. El oficialismo, junto a los bloques dialoguistas, ya trazó la hoja de ruta para el verano:

Hasta el 30 de diciembre: Sesiones extraordinarias enfocadas en el cierre del paquete fiscal y Presupuesto.

Sesiones extraordinarias enfocadas en el cierre del paquete fiscal y Presupuesto. Del 1 al 27 de febrero: Nueva convocatoria a extraordinarias para tratar temas pendientes.

Nueva convocatoria a extraordinarias para tratar temas pendientes. 10 de febrero: Fecha clave para retomar el debate de la Modernización Laboral en el Senado.

Glaciares y Minería: el debate que viene en el 2026 en el Senado

La agenda de febrero sumará un tema de alta sensibilidad ambiental y económica: la Ley de Glaciares. El Gobierno pretende flexibilizar la protección en determinadas zonas para destrabar inversiones mineras que hoy están frenadas por la normativa vigente.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, confirmó que tras el dictamen de mayoría, la prioridad será blindar este esquema de inversiones junto con la reforma laboral en el primer bimestre de 2026.