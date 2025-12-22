Que cocinar esta semana: menú día por día del 22 al 26 de diciembre por el chef Roberto Montiel

Otra semana juntos acompañándote con ideas para que cocines. Faltan dos y se nos termina el año. Nosotros seguimos y continuamos proponiéndote los mejores platos, además de simples y con mucho sabor, para que te luzcas con tu familia o amigos. Esta semana las recetas vienen de la mano del chef ejecutivo Roberto Montiel.

Roberto Montiel, chef ejecutivo Casablanca restaurante y eventos del Grupo Global.



Listado de compras

4 costeletas

800 gr de vacío

8 patas de pollo

4 filetes de merluza

250 gr yogur entero sin sabor

400 gr manteca

pimienta verde en grano

mostaza

vino Oporto

1 litro de leche

harina

2 huevos

pan rallado

1 paquete spaghetti

500 gr almejas congeladas o frescas

1 cabeza de ajo

vino blanco

ají molido o peperoncino

1 limón

1 paquete de espinaca fresca o acelga

1 cápsula de azafrán o condimento para arroz

arroz jazmín

2 cebollas

2 zanahorias pequeñas

1 tomate redondo

2 cebollas de verdeo

1 kilo de papas

100 gr panceta

LUNES: Vacío braseado con puré compuesto



Ingredientes (para 4 personas)

– 800 gr de vacío

– 2 cebollas

– 2 zanahorias pequeñas

– 1 tomate redondo

– 2 cebollas de verdeo

– 2 dientes de ajo

– 1 vaso vino blanco

– sal y pimienta

– 1 kilo de papas

– manteca

– leche

– 100 gr panceta

– aceite de oliva



Preparación

1. Dorar en una sartén, a fuego vivo y con un poco de aceite, el vacío. Cortar la cebolla, la zanahoria, el tomate y la cebolla de verdeo a groso modo. Disponer en una bandeja alta para horno. Poner encima de los vegetales el vacío dorado. Salpimentar y agregar el vino blanco. Tapar la fuente con papel aluminio y cocinar en un horno pre calentado, a temperatura media, por 2 horas.

2. Hacer un puré con las papas, la manteca y la leche. Agregar al puré la panceta dorada y cortada en pequeños cubos. Servir el vacío con las verduras del horno de colchón y el puré de guarnición.

MARTES: Merluza encamisada con espinacas y arroz con azafrán



Ingredientes:

– 4 filetes de merluza

– 1 paquete de espinaca fresca o acelga

– manteca

– 1 cápsula de azafrán o condimento para arroz

– arroz jazmín

– sal y pimienta

– aceite de oliva



Preparación

1. En una sartén poner a dorar los filetes de merluza con aceite y un poco de manteca. Salpimentar y reservar. Blanquear las espinacas en agua caliente y pasarlas a agua helada. Dejar enfriar. Poner en una tabla las hojas de espinaca formando una sábana y por encima poner la merluza con un poco de manteca. Envolver los filetes con las hojas hasta que quede totalmente envueltas. Reservar.

2. Seguimos con el arroz. Cocinarlo con agua, que no sobrepase los dos dedos de altura de agua sobre el arroz. Una vez que este casi cocido, poner el azafrán o condimento de arroz hidratado con un poco de agua tibia, muy poca agua al arroz. Revolver suavemente hasta que termine de cocinarse.

3. Calentar en una sartén, con un poco de manteca, la merluza tapada. Servir con el arroz de guarnición.

MIÉRCOLES: Spaghetti con almejas salteadas al ajo



Ingredientes:

– 350 gr pasta spaghetti

– 500 gr almejas congeladas o frescas

– 2 dientes de ajo

– ½ vaso de vino blanco

– ají molido o peperoncino

– ralladura de limón (opcional)



Preparación

1. Para limpiar las almejas hay que dejarlas 20 minutos en agua fría con sal para que larguen arena. Enjuagar. Luego hervir en agua con sal la pasta al dente.

2. En una sartén grande poner aceite más el ajo laminado, a fuego medio (sin dorar) y agregar las almejas. Subir el fuego, luego desglasar con el vino blanco. Tapar y cocinar 3–4 minutos hasta que se abran. Descartar las almejas cerradas.

3. Incorporar la pasta mas un chorrito del agua de cocción, ajustar sal, pimienta y ají molido. Terminar con perejil y si te gusta, un toque de ralladura de limón.

JUEVES: Patas de pollo fritas en bechamel



Ingredientes:

– 8 patas de pollo

– 350 cc de leche

– 80 gr manteca

– 80 gr harina

– 2 huevos

– 150 gr pan rallado

– sal y pimienta

– aceite



Preparación

1. Dorar las patas de pollo en aceite. En una olla dorar la harina con la manteca, levemente y agregar la leche. Cocinar por 20 minutos, que quede espesa.

2. Bañar las patas de pollo en la bechamel caliente y colocarlas sobre la harina. Cuando estén frías, darles la vuelta para que queden bien enharinadas, luego pasarlas por huevo batido y el pan rallado. Freírlas en abundante aceite. Servir con la ensalada que más les guste.

VIERNES: Costeletas a la pimienta verde



Ingredientes:

– 4 costeletas

– 250 gr yogur entero sin sabor

– 50 gr manteca

– 1 cda. pimienta verde

– 2 cdas. mostaza

– 3 cdas. vino Oporto

– sal y pimienta negra



Preparación

1. En una olla cocinar las chuletas con la manteca, bañar con el oporto, cocinar hasta que se evapore. Reservar las chuletas calientes.

2. Poner en la misma olla la mostaza y la pimienta verde en grano, mezclar y retirar del fuego para agregar el yogur. Servir las chuletas con arroz blanco, rociados con la salsa.