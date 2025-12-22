Apasionante experiencia internacional desde la Universidad del Comahue: de Roca a Colombia

Recién llegada a Argentina, Sofía Milagros Nuñez aún no puede creer lo vivido. Luego de caóticos aeropuertos, vuelos largos y conexiones de transporte, su patria la recibe con las puertas abiertas. Ya no es la estudiante que era antes de partir al programa de intercambio en Colombia.

Con 22 años, la joven de Ingeniero Jaccobacci cursa la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Está cerca de iniciar las prácticas ya que cursó las materias teóricas en el extranjero a partir de la movilidad internacional que realizó durante el último año.

A lo largo de estos meses, la estudiante vivió un proceso que combinó desafíos, descubrimientos y nuevas perspectivas sobre su disciplina.

«Mi experiencia en Colombia fue realmente muy buena, tanto para mi proceso académico como para mi persona. Es muy transformador adentrarse a otra cultura, entenderla y entenderse en la misma», revela apenas llegada al país.

Sofía asistió a la Universidad de Antioquia (Udea), una institución pública de Colombia y catalogada como la segunda mejor del país. Más allá de la formación profesional y teórica, la rionegrina pudo vivir y palpar en primera persona la cultura colombiana porque la universidad está ubicada en uno de los barrios populares de la ciudad de Medellín.

La oportunidad llamó a su puerta desde la Convocatoria de Movilidad Internacional para estudiantes de grado, que fue la llave maestra para abrir una ventana al mundo. El programa consiste en brindar acompañamiento a estudiantes en procesos de intercambio en el exterior y depende de la Secretaría de Internacionales de la universidad.

«Tiene requisitos pero no solo importa el promedio sino la propuesta que presentes, la recomendación de docentes», explica Sofía. Para ella, el programa se adapta a las necesidades estudiantiles y pesar del contexto económico adverso para muchos, hay becas disponibles que ayudan.

«Colombia al igual que Argentina, sufren recortes hacia las universidades públicas, al igual que nosotros, ellos resisten por mantenerla, es políticamente muy activa». Sofía Milagros Nuñez, estudiante de Trabajo Social UNCo.

«La movilidad internacional te invita a habitar otra sociedad, a comprender dinámicas distintas y a encontrarte a vos misma en ese contexto. Ahí aparecen los aprendizajes más profundos, los que después podemos compartir con nuestra disciplina y con la universidad”, planteó.

Sobre la institución que la albergó dos semestres en el país latinoamericano, dijo que es una universidad muy diversa. «Tienen un gran reconocimiento a los pueblos originarios, afro y reciben estudiantes de todo el mundo lo que me permitió diversificar mis aprendizajes y formar muchas amistades valiosas», comentó.

Vivir entre muchos extranjeros, pares y convivir entre tantas culturas, le aportó mucho conocimiento. «Una no va a turistear o simplemente a asistir a clases», postuló Sofía. Lejos del turismo masivo de la ciudad de Medellín, la estudiante prefirió adentrarse en la cultura local. «Algo que me pareció muy importante desde que me propuse postularme al programa, es que sea dentro de Latinoamérica», dijo.

«Colombia es un país muy golpeado por la violencia», aseguró la estudiante. Y pudo verlo a través de los relatos de sus propios compañeros en la universidad. Pérdidas fuertes, situaciones difíciles a partir del narcotráfico y la violencia callejera. «Esto me llevó a entender un montón de otras cosas», planteó.

Si bien ya retornó al país, seguirá en contacto con la UdeA por investigaciones en curso y otros proyectos que se abrieron en el camino.

De Jacobacci al mundo por un Trabajo Social «latinoamericano»

En su pueblo natal, Jacobacci, Sofía asistió al colegio técnico agropecuario, que le dio muchas oportunidades a futuro y le aportó un sinfín de aprendizajes. El arte siempre fue parte de su vida, al que le dedicó una parte de sus días.

Durante el secundario, recorrió zonas rurales de la región sur. A partir de realizar trabajos de investigación con mujeres productoras, descubrió que lo que más le apasiona es habitar los territorios. Por eso, decidió abocarse al Trabajo Social.

«La etapa universitaria al principio me costó bastante por el desarraigo, pero me encontré con mucha gente hermosa que hizo mis días más llevaderos y mi familia que siempre fue mi sostén», cuenta. La economía no estuvo ajena al quehacer aúlico.

«En las aulas vivimos el cotidiano de nuestras vidas. Todos nos damos una mano en este contexto económico que estamos viviendo, que se hace muy cuesta arriba», opina y asegura que esa es la base para mantenerse siempre en defensa de la universidad pública.

Sus próximos pasos serán en donde ella desea ejercer: en la zona rural campesina, con «enfoque latinoamericano, comunitario y de género».

«El trabajo social es una disciplina que se debe desarrollar en territorio, con las personas, en comunidad. Defendiendo así los derechos y existencias para posibles transformaciones». Sofía Milagros Nuñez, estudiante de Trabajo Social UNCo.

Para cerrar, aseguró que su apuesta es por un «Trabajo Social latinoamericano» para hacer comunidad como latinos y «enfrentar el colonialismo que sigue latente», dijo Sofía.



