Implementan con QR una guía en Neuquén sobre sensibilización digital

La guía de sensibilización digital estará disponible en la página de la comuna y a través de un QR (foto Matías Subat)

El Deliberante de Neuquén sancionó una ordenanza para difundir a través de un programa y una guía, alertas prácticas ante el uso de los móviles y dispositivos digitales en adolescentes, niños y niñas. La ordenanza se sancionó en la última sesión del año y buscará prevenir el consumo problemático de las pantallas derivado de un “uso acrítico” de las tecnologías digitales, se argumentó.



La guía de sensibilización digital, deberá ofrecer garantías claras y prácticas para la utilización equilibrada y responsable de las nuevas tecnologías. “Se trata de prestar atención en la forma en que se utilizan los dispositivos, de ser conscientes de cómo se utilizan y prestar atención ante situaciones de riesgo”, dijo Romina Miranda (Confluencia Neuquina), impulsora de la iniciativa en el Concejo.

Se plantean formas de abordaje e intervención cuando se notan problemas en la salud, como ansiedades o depresiones. Se busca dar a conocer sobre riesgos graves como el ciberbulling, dijo. “Es actuar a tiempo, tener alertas, medidas en cuanto el uso”, dijo Miranda.

Está previsto que la municipalidad genere un QR que facilite tener la guía como consulta.



La guía detalla acompañamiento, mediación y cómo involucrarse en la «vida on line» de niños y adolescentes (foto Matías Subat)

La comuna deberá crear un programa de sensibilización para la promoción de la salud integral, la promoción de la guía y difundirla. Se deberá actualizar el contenido de esa guía según las recomendaciones de profesionales de la salud y de las tecnologías.



La iniciativa de protección digital se trabajó con el Colegio de Psicólogos en las comisiones del Deliberante. La concejala comparó cómo los adultos protegen a sus hijos o hijas de temprana edad contra riesgos en diferentes situaciones y no mantienen la misma alerta ante el uso de los móviles.



Los datos informados en la sesión y luego replicados en la ordenanza, detallaron que el 78% de la población mundial de más de diez años tiene un celular, el 67% tiene internet y la exposición a las pantallas en el caso de las quienes tienen menos de 10 años, registra problemas emocionales “especialmente cuando el contenido es de tipo evasivo, como los videojuegos”.



Una de las enfermedades globales se denomina “nomofobia” como el miedo irracional a no tener el celular en la mano en todo momento, o no poder estar en línea, se argumentó.

Los nativos digitales disponen de dispositivos como parte de su sociabilización (foto Matías Subat)

“Es una herramienta de prevención. Ya se trabaja en este tipo de temas. Aportes como los que estamos haciendo acá en Neuquén ya se trabajaron en CABA con herramientas aportadas con UNiCEF”, explicó.



La concejala recordó que el celular o las pantallas, para los nativos digitales, es una forma de vinculación social y que puede generar, en el caso de los niños y niñas, impactos en el desarrollo del lenguaje. En el caso de adolescentes, se cuenta con algunos indicios como ansiedad ante la falta del dispositivo o depresión, por el uso de la pantalla.

Una competencia desigual



“Las grandes empresas tienen prácticas para captar el interés constante y la presencia continua en las redes y los padres estamos en desigualdad para contrarrestar esto”, ejemplificó la concejala. Insistió en que se trata de una herramienta más para trabajar, sobre cómo los adultos pueden transitar la era digital y el abuso de la tecnología con las niñeces o adolescentes que nacieron con el uso de los dispositivos.



La guía detalla acompañamiento y mediación; con la selección de contenidos para niñas y niños menores a dos años. Detalla cómo “involucrarse en la vida on line” de niños y adolescentes para establecer hábitos saludables y evitar riesgos, con recomendaciones según las etapas de desarrollo de las infancias.

Informa sobre las herramientas de denuncia y bloqueo para perfiles inapropiados, recomendaciones prácticas sobre riesgos digitales como el ciberbulling, grooming, sexting, la desinformación y manipulación de imágenes y la protección de datos personales.