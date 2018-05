Gutiérrez se anotó para la reelección y abrió la pulseada electoral del 2019

Se dirigió a los independientes que concurrieron: “Mantené tu pensamiento. A nivel nacional: te gusta uno, te gusta la otra, te gusta aquel, te gusta ese que está empezando, nosotros no jugamos ahí. Nosotros no nos metemos en el andarivel nacional”.

“Vieron que con este aparatito –el gobernador levantó su celular– los teléfonos, ahora, nos comunicamos, nos vemos, pero saben qué: no nos olvidemos nunca, como nos enseñaron nuestros padres y abuelos que se hace la política. Este aparatito nos acerca, nos integra, nos fortalece, pero nada, nada, reemplaza el cara a cara”, señaló.

“No se coman los espejitos de colores que les vienen a vender. Nosotros no estamos alineados con ningún poder central de turno, nosotros estamos alineados con el verdadero pensar y sentir de cada neuquino”, afirmó Gutiérrez. Muy cerca estaba la diputada Alma “Chani” Sapag, que no asistió a la última sesión en la que la Cámara dio media sanción al proyecto para limitar los tarifazos en los servicios.

El sindicato UOCRA se hizo sentir en una de las tribunas. Sus afiliados no le aflojaron a los bombos y en la multitud sobresalían con mamelucos naranjas. Hubo mucha presencia de las seccionales del partido. También de remeras con la inscripción “OG 2019” y un pulgar arriba, que es la pose elegida por el gobernador cada vez que le piden una foto. En las inmediaciones había carteles con inscripciones como: orgullo, trabajo, energía, diálogo, futuro, paz.

Gutiérrez ingresó al estadio a las 14.50 junto a su esposa, María Luisa Cuesta, y al exgobernador, Jorge Sapag. Lo hizo desde uno de los extremos, cómo los boxeadores cuando suben al ring. En este cuadrilátero no lo esperaba ningún rival. Los adversarios internos existen, pero no asistieron (ver aparte).

“Hagamos política”. Con esa frase cerró ayer su discurso en el Ruca Che el gobernador y presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Omar Gutiérrez. Si bien no formalizó su candidatura aseguró estar “dispuesto a enfrentar los nuevos desafíos electorales”. Se distanció del gobierno nacional al punto que llegó a decir que fue convocado a sumarse al proyecto de Cambiemos, pero rechazó participar. “Si nos vinieron a buscar, tan malos no debemos ser”, lanzó.

“Acompañado de cada uno de ustedes, estoy dispuesto a enfrentar nuevos desafíos electorales para profundizar este modelo”,

aseguró el gobernador, Omar Gutiérrez, en su discurso.

En números

97.764

afiliados tiene el MPN, según el último informe de la Cámara Electoral Nacional, al segundo semestre de 2017.

Sin el apoyo

de las listas internas del partido

“Si me hubiesen invitado, no iría”, aseguró la senadora emepenista, Lucila Crexell, una de las dirigentes que no asistió ayer al estadio Ruca Che.