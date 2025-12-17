Gustavo Mazieres fue reelecto presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén

Mazieres llegó al TSJ de Neuquén en mayo del 2022, propuesto por Omar Gutiérrez. (Archivo/Matías Subat)

La fórmula Gustavo Andrés Mazieres-Evaldo Darío Moya repetirá como presidente y subrogante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en el 2026, según se resolvió este miércoles. En la reunión de acuerdo quedaron definidas además las integraciones de las salas civil, penal, laboral, procesal administrativo y otros cargos, casi sin cambios respecto de este año.

La reelección de Mazieres, anticipada por diario RÍO NEGRO hace más de un mes, fue por unanimidad: lo votaron los demás vocales: Moya, Soledad Gennari, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia.

También se aprobó que Moya continúe otro año al frente del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores. Lo subrogará Elosu Larumbe.

Todos los cargos

La renovación de autoridades será en febrero. La lista completa de cargos, que casi no tiene variantes respecto de este año, es la siguiente:

Presidente TSJ

Gustavo Mazieres

Presidente Subrogante TSJ

Evaldo Moya

Integrantes Junta Electoral Provincial

Gustavo Mazieres (Presidente)

María Soledad Gennari

Alfredo Elosu Larumbe

Presidente Consejo de la Magistratura

Evaldo Moya

Presidente Subrogante

Alfredo Elosu Larumbe

Subrogante del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia

María Soledad Gennari

Presidente del Tribunal de Superintendencia Notarial

Gustavo Mazieres

Integrante Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento

María Soledad Gennari

Miembros del Jurado de Enjuiciamiento

Gustavo Mazieres (Presidente)

Alfredo Elosu Larumbe

Germán Busamia

Vocales Supervisores de las Circunscripciones Judiciales

Gustavo Mazieres (I)

María Soledad Gennari (II)

Germán Busamia (III)

Evaldo Moya (IV)

Alfredo Elosu Larumbe (V)

Sala Penal

Alfredo Elosu Larumbe

María Soledad Gennari

Sala Civil

Germán Busamia

Evaldo Moya

Sala Procesal Administrativa

Alfredo Elosu Larumbe

María Soledad Gennari

Sala Laboral

Germán Busamia

Evaldo Moya

Representante del TSJ ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales

Evaldo Moya

Alfredo Elosu Larumbe

Representante del TSJ en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia

María Soledad Gennari

Evaldo Moya

Representante REFLEJAR

Germán Busamia

El último en llegar

Mazieres asumió como vocal del Tribunal en mayo del 2022, propuesto por el gobernador Omar Gutiérrez. Exafiliado al peronismo, cultor del perfil bajo, hábil negociador, formó un gabinete de trabajo: se trató de una experiencia inédita en el Tribunal Superior de Justicia.

Hasta 2023 la reelección del presidente estaba prohibida. La Constitución dice que «se turnará anualmente» y ley disponía que ninguno de los vocales podía volver a ocuparla «hasta que todos la hayan ejercido».

La Legislatura, a pedido del mismo TSJ, habilitó la reelección consecutiva por un período e introdujo una cláusula singular: un juez puede manifestar «su voluntad en contrario» de ser presidente.