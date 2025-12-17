Gustavo Mazieres fue reelecto presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén
Evaldo Moya seguirá como presidente subrogante y se mantendrá al frente del Consejo de la Magistratura. En el acuerdo de este miércoles designaron al resto de las autoridades para el 2026.
La fórmula Gustavo Andrés Mazieres-Evaldo Darío Moya repetirá como presidente y subrogante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en el 2026, según se resolvió este miércoles. En la reunión de acuerdo quedaron definidas además las integraciones de las salas civil, penal, laboral, procesal administrativo y otros cargos, casi sin cambios respecto de este año.
La reelección de Mazieres, anticipada por diario RÍO NEGRO hace más de un mes, fue por unanimidad: lo votaron los demás vocales: Moya, Soledad Gennari, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia.
También se aprobó que Moya continúe otro año al frente del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores. Lo subrogará Elosu Larumbe.
Todos los cargos
La renovación de autoridades será en febrero. La lista completa de cargos, que casi no tiene variantes respecto de este año, es la siguiente:
Presidente TSJ
Gustavo Mazieres
Presidente Subrogante TSJ
Evaldo Moya
Integrantes Junta Electoral Provincial
Gustavo Mazieres (Presidente)
María Soledad Gennari
Alfredo Elosu Larumbe
Presidente Consejo de la Magistratura
Evaldo Moya
Presidente Subrogante
Alfredo Elosu Larumbe
Subrogante del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia
María Soledad Gennari
Presidente del Tribunal de Superintendencia Notarial
Gustavo Mazieres
Integrante Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento
María Soledad Gennari
Miembros del Jurado de Enjuiciamiento
Gustavo Mazieres (Presidente)
Alfredo Elosu Larumbe
Germán Busamia
Vocales Supervisores de las Circunscripciones Judiciales
Gustavo Mazieres (I)
María Soledad Gennari (II)
Germán Busamia (III)
Evaldo Moya (IV)
Alfredo Elosu Larumbe (V)
Sala Penal
Alfredo Elosu Larumbe
María Soledad Gennari
Sala Civil
Germán Busamia
Evaldo Moya
Sala Procesal Administrativa
Alfredo Elosu Larumbe
María Soledad Gennari
Sala Laboral
Germán Busamia
Evaldo Moya
Representante del TSJ ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
Evaldo Moya
Alfredo Elosu Larumbe
Representante del TSJ en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia
María Soledad Gennari
Evaldo Moya
Representante REFLEJAR
Germán Busamia
El último en llegar
Mazieres asumió como vocal del Tribunal en mayo del 2022, propuesto por el gobernador Omar Gutiérrez. Exafiliado al peronismo, cultor del perfil bajo, hábil negociador, formó un gabinete de trabajo: se trató de una experiencia inédita en el Tribunal Superior de Justicia.
Hasta 2023 la reelección del presidente estaba prohibida. La Constitución dice que «se turnará anualmente» y ley disponía que ninguno de los vocales podía volver a ocuparla «hasta que todos la hayan ejercido».
La Legislatura, a pedido del mismo TSJ, habilitó la reelección consecutiva por un período e introdujo una cláusula singular: un juez puede manifestar «su voluntad en contrario» de ser presidente.
