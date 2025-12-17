La CAEM manifestó su apoyo a la reforma de la Ley de Glaciares

La cámara aseguró que la modificación de la Ley daría un gran impulso al sector minero.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) pidió que se revise la Ley de Glaciares de manera que se «elimine la incertidumbre existente» para permitir el desarrollo productivo del sector. Afirmaron que la ley debe centrarse en proteger aquellos glaciares y ambientes periglariares «que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos».

La cámara señaló que lo que abarca el articulo 1° de la Ley 26.639 son «los Glaciares y el ambiente Periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos». En esta línea, remarcó que las áreas deben protegerse, pero que no todas las que cubre la ley actual están dentro de esta definición.

En consecuencia, pidió que la nueva determinación debe realizarse de acuerdo con la opinión de expertos que analicen el caso de cada área, sustentándose en base a estudios específicos del rubro.

También solicitaron que se defina el rol de las provincias respecto al sector minero, así como su capacidad de delimitar las áreas protegidas. «Según lo que establece nuestra Constitución Nacional son las titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios», indicaron.

Respecto a ello, recordaron la postura de la Corte Suprema sobre la Ley de Glaciares, que aseguró que «su problemática debe resolverse por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces».

Finalmente, argumentaron que una «redacción efectiva» de la ley impulsaría el desarrollo del sector, lo que a su vez permitiría dar fuentes de trabajo dentro de la minería y contribuir al crecimiento económico del país.

«Ello, por supuesto, considerando que la citada protección no resulta incompatible con el desarrollo sostenible» sostuvieron.