ARSA asegura mejoras en la presión de agua tras nuevas obras en el corredor Viterbori

Los dos bypass ejecutados en calle Viterbori ya se encuentran operativos y, según indicaron desde Aguas Rionegrinas, ya «mejoró» la presión del servicio de agua potable en la zona que había registrado reclamos por baja presión.

En comunicación con César del Valle, responsable de Arsa en Roca, explicó a Diario RÍO NEGRO que las obras se implementaron para corregir un desfasaje en el sistema de abastecimiento que se arrastraba desde antes de la puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora de Viterbori, inaugurada hace tres años. Los bypass están ubicados a unos 1000 metros el uno del otro y permiten reforzar la alimentación de la red.

“El circuito anterior estaba funcionando antes de que esté puesta la planta de Viterbori. Esos barrios tenían una red distinta de alimentación de la planta grande de calle Güemes”, explicó. Según indicó, con la puesta en marcha de la nueva planta había quedado pendiente la adecuación de algunas redes, “cuando se hizo la planta nueva para atender a varios barrios, esto quedó pendiente y el gran consumo aumentó, porque los barrios crecieron muchísimo”, señaló.

En este marco, el responsable de ARSA explicó que la intervención consistió en conectar directamente con redes preexistentes. «Lo que hicimos ahora es darle directamente desde la planta que está sobre el río, sobre calle Viterbori, a la planta nueva. Por eso se hizo ese trabajo de pasar el acueducto de la planta nueva a conectar con las redes que estaban antes de esta planta», sostuvo.

Del Valle remarcó que la obra responde al crecimiento de los barrios de la zona sur de la Ruta 22. «Justamente para eso hicimos la planta, porque toda la zona sur de la Ruta 22 se pobló muchísimo y bueno, hay un montón de barrios nuevos y ahora se nivelaron las presiones«, indicó.

Respecto a los valores técnicos, el referente aseguró que hubo un cambio. De acuerdo con los datos aportados, la presión de agua pasó de valores cercanos a los 100 gramos a niveles de entre 600 y 800 gramos. «O sea está con la presión normal para que el agua llegue a los tanques que están arriba de los techos de las casas», aseveró.

En cuanto a los reclamos vecinales, Del Valle afirmó: «ya cuando hicimos el primer bypass hace 20 días -aproximadamente- se resolvió, ya había cambiado totalmente. Los vecinos empezaron a tener agua de forma normal«.