Horóscopo Chino: la predicción de Ludovica Squirru para este miércoles 17 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy: este miércoles 17 de diciembre 2025, la reconocida astróloga Ludovica Squirru Dari compartió su «hoja de ruta» energética para atravesar la mitad de la semana. Con la precisión que la caracteriza, la escritora advierte que hoy no es un día para grandes riesgos, sino para el orden y la introspección doméstica.

Según el Horóscopo Chino, la jornada está marcada por el signo del Mono, un animal inteligente y ágil, combinado con la energía del Metal Yang. ¿Qué significa esto para tu día a día? Aquí el desglose punto por punto.

Horóscopo Chino: la energía del miércoles 17 de diciembre 2025

Según el reporte diario de Ludovica Squirru, la frecuencia vibratoria de hoy corresponde al Ki diario 4. La combinación del Mono con el elemento Metal Yang sugiere un día donde la energía puede sentirse cortante o muy directa.

Es un momento donde la claridad mental puede jugar a favor, siempre y cuando no se caiga en la rigidez.

Horóscopo Chino: el signo que sufre «el choque» hoy

No todos los animales del zodíaco chino tendrán el camino despejado hoy. Ludovica Squirru marca explícitamente un «choque» con el Tigre.

Si sos Tigre (nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022), la recomendación es bajar un cambio. Evitá discusiones innecesarias, no tomes decisiones impulsivas y manejate con prudencia, ya que la energía del día (Mono) está en oposición directa a tu naturaleza.

Horóscopo Chino: los beneficiados hoy con concordias y afinidades

Por el contrario, hay un grupo selecto que fluirá «como pez en el agua» con la energía de este miércoles 17 de diciembre 2025. Las concordias y afinidades favorecen a:

Rata

Búfalo (o Buey)

Dragón

Gallo

Mono (el regente del día)

Para estos signos, es un buen momento para avanzar en pendientes o simplemente disfrutar de una jornada sin sobresaltos.

El consejo de Ludovica Squirru hoy: «bueno para limpiar la casa»

Quizás el dato más curioso y útil del reporte de hoy es el consejo práctico. Lejos de sugerir grandes negocios o viajes, Ludovica es contundente:

«Bueno para limpiar la casa. Las demás actividades no traen buena ni mala suerte».

En términos de Feng Shui y energía, «limpiar la casa» bajo una energía de Metal Yang puede interpretarse como sacar lo viejo, ordenar el caos y purificar el ambiente antes de que termine el año. El resto de las acciones se mantienen en un punto neutral, por lo que hoy el foco debe estar puertas adentro.