La obra de gas del lago Pellegrini y las dudas sobre su lugar en el Presupuesto 2026

La posibilidad de avanzar con la red de gas natural para el lago Pellegrini y el paraje El Arroyón volvió a generar expectativas en el Alto Valle, tras un planteo impulsado por la legisladora Yolanda Mansilla del bloque Primero Río Negro para incluir la obra en el presupuesto 2026. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial aclararon que el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación y que restan definir aspectos económicos antes de avanzar.

La edil presentó la iniciativa mediante una nota elevada al gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de que se analice la incorporación de la red de gas natural para la Villa Turística del Lago Pellegrini, la península Ruca Có y el paraje El Arroyón, en Cinco Saltos.

Según indicó la legisladora, desde el oficialismo se transmitió una señal política favorable para que el pedido sea evaluado. “El presidente del bloque del oficialismo, Facundo López, nos anticipó la respuesta favorable del gobernador Weretilneck para darle curso favorable al pedido”, sostuvo Mansilla.

La legisladora remarcó que se trata de una obra clave para la región por la cantidad de personas que habitan el sector y por la infraestructura existente. “Es una obra necesaria e indispensable para las cerca de 5.000 personas que viven en esa zona, donde hay una escuela, un centro de salud y varios emprendimientos productivos”, afirmó.

Río Negro evalúa plantas de GLP en desuso antes de definir la obra de gas en el Lago Pellegrini

Desde el Ejecutivo provincial, en tanto, explicaron a Diario RÍO NEGRO que la iniciativa no puede ser incorporada al presupuesto mientras no se cuente con una definición precisa del costo total. Indicaron que se están analizando alternativas técnicas vinculadas a plantas de GLP que quedaron en desuso en la Región Sur para reutilizarlas e instalarlas en las localidades que las necesiten.

En ese marco, señalaron que antes de avanzar es necesario realizar un estudio integral que permita determinar la capacidad de esas plantas, a qué localidades podrían abastecer y cuál sería el monto global de la inversión. “Para tomar una decisión hay que saber de cuánto es la inversión total, y eso requiere contar previamente con el proyecto”, explicaron desde el área.

«Vos tenés que instalar la planta y hacer toda la red completa. Es una situación que amerita un estudio, que lo estamos haciendo, pero no está definido«, afirmaron desde el ministerio.

Como referencia, desde el gobierno detallaron que el desarme de una de esas plantas, ubicada en Sierra Colorada, demandó una inversión superior a los 70 millones de pesos, lo que permite dimensionar la magnitud económica de este tipo de definiciones.

Desde el Ejecutivo insistieron en que se está trabajando para realizar la obra, realizando estudios y determinando distintas variables. Aclararon, sin embargo, que el lago Pellegrini es uno de los lugares que se encuentran bajo análisis dentro de las alternativas posibles, aunque sin plazos ni financiamiento definidos.