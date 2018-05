La propuesta de bajar la tarifa de luz en Neuquén se trabó en el Deliberante

El concejal Luis Durán aseguró que la propuesta del MPN para bajar el precio de la luz en un 27 por ciento “entrega a los vecinos a una discusión chiquita”, al tiempo que presentó otra iniciativa que buscará “reducir en un 36 por ciento la tarifa inflada de CALF”.

Hoy se realizará la sesión plenaria de concejales y los diversos proyectos presentados en comisión relativos al tarifazo no lograron el consenso ni las firmas requeridas para tomar estado parlamentario.

El concejal Alejandro Nicola (MPN) y Durán (Frente Neuquino) se cruzaron duramente luego de que este último no acompañara con su firma el despacho del MPN que propone suspender hasta la firma del nuevo contrato de concesión de CALF, tres ítems que según Nicola, reducirían hasta un 27 por ciento de lo que actualmente se paga a la cooperativa por el consumo domiciliario.

Te puede interesar: Neuquén: Marcharon con velas para frenar el tarifazo

“Nicola no quiere tocar el tema de fondo, que es la discusión que queremos abordar. El proyecto del MPN entrega a los vecinos a una discusión chiquita: plantea sacar de los costos variables un 14 por ciento que irá a los costos fijos, y luego de un 13,50 por ciento de otros ítems donde hay un 6,5 por el alumbrado público que el intendente Quiroga ya adelantó que no está de acuerdo, entonces estaremos discutiendo suspender un 7 por ciento de lo que se paga a CALF”, dijo.

Agregó que el Frente Neuquino, con los números de la cooperativa en mano “tenemos detectados que hay una sobrevaluación de los costos de distribución de un 35,7 por ciento: items que están cargados como otros costos, por ejemplo, pero que no indica de qué se trata, y son 121 millones de pesos que los paga el vecino”; sostuvo.

Aseguró que “hay 70 contratos que nadie explica y un monto de 120 millones de pesos que supuestamente se pierden por los asentamientos irregulares (de la última revisión tarifaria 2017) que en 2016 eran 16 millones, cómo sacan ese aumento si nadie está midiendo; de eso queremos hablar y Nicola no quiere abrir esa discusión de la tarifa inflada”, aseguró Durán.

Te puede interesar: Proponen quitar un 27,5 por ciento de la próxima factura de CALF

Por su parte Nicola criticó que “lamentablemente el despacho para reducir un 27 por ciento de la boleta de CALF no irá a la sesión este 10 de mayo porque tuvimos 4 firmas: las 3 del MPN y la del concejal Marcelo Zúñiga (Unidad Ciudadana) y Durán no acompañó. Es una decisión de no llegar rápidamente al descuento del 27,5 por ciento que se podría haber efectuado para la próxima facturación que tiene CALF, un impacto importante para el bolsillo de los contribuyentes y es increíble que no lo hayan apoyado porque planteamos los números claramente que con el nivel de facturación que la cooperativa tuvo estos 4 meses, le permite afrontar el servicio los próximos 90 -120 días sin problemas (con esta suspensión de ítems del 27 por ciento) hasta la discusión del nuevo contrato”, dijo.

Como se recordará, CALF tiene vencida la concesión desde agosto del año pasado y la renovación de la concesión por 10 años y el nuevo contrato aún no ingresó al Deliberante ni fue presentado por el Ejecutivo.