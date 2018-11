La Universidad inició acciones legales contra Quiroga por un terreno

“Dos días después de que presentamos la última nota, se firmó la adjudicación (el 6 de noviembre) lo que manifiesta que no había voluntad de negociación. Esto lo conocimos ayer”, insistió el rector.

Con el respaldo de al menos unas 8 decanas y decanos, Crisafulli dijo que ante el avance del intendente sobre los terrenos universitarios “no nos dejó otra alternativa mas que iniciar acciones judiciales”.

Quiroga “está actuando al margen de todas las leyes, nos obligó a iniciar un amparo para impedir el inicio de obra porque está avasallando el derecho a la propiedad privada y de disponer los usos del lugar que pretende la Universidad”, sostuvo.

Indicó que al avanzar sobre el terreno que no le pertenece, la municipalidad “está actuando como un intruso: no puede avanzar sobre propiedad privada que no le pertenece sin tener la autorización del dueño”.